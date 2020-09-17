Препарирование антифрода директа

Потратили в июле несколько недель на тесты различных алгоритмов склика директа, поскольку в какой то момент возникло ощущение, что в некоторых нишах он работает хуже, чем в других.

Так то со скликом играюсь с начала весны, когда случайно подцепил на кворке клиента, интересовавшегося по началу накруткой пф, трансформировавшейся в вопросы по склику, т.к дюже страдал от недобропорядочного конкурента, которого, с его же слов, сам и привел в нишу. Немного пошаманил, быстренько оттестили и погнали. И все вроде норм работало, пока в начале июля не уперся в то, что несколько конкурентов сели как влитые.

Надо заметить, что изначально эта статья была написана в июле, но потом что то заверте.. т.ч до вычитки добрался тока в середине сентября, поэтому некоторые данные в ней актуализированы на текущий момент.

Все истории клиентов примерно одинаковы – никто пока не зашел с ноги, я типо грязный падонах, давай всех вертеть в контексте на продольной оси.

Люди, в основном, сетуют, что бюджеты сливаются в никуда: самый прикольный пока был один клиент, с которым общались на тему сеошмео и чел ввернул, что сливает на контекст 300к в месяц и как раз вот утром улетел еще один червонец в никуда с выхлопом в ноль. Посмотрели по вебвизору, так и есть, наливают ботов: ебанули по основному конкуренту (с чьим появлением в рекламе и начиналась протечка бюджета) и сразу все пришло в норму, склик прекратился, чел встал на первую позицию в рекламе. Но давим дальше, ибо нефиг.

Не так давно появилось еще несколько подобных страдальцев у которых уходило по 150-200к с весьма сомнительным конвертом, причем точно также все начиналось с терок за продвижение, на которых не хватало бабок, т.к все улетало в трубу контекста.

То есть тут конечно есть некоторый моральный аспект, т.к ты фактически вытрясаешь бабло у конкурентов из карманов, но учитывая грязную работу в некоторых нишах и охуелость яндекса, который помимо 4й строки спецразмещения ввел еще и контекстную строку в подсказках (с похвальбой что она имеет под 20% ЦТР) – уже не вижу ничего зазорного даже в том, чтобы ебошить по контексту, встав в топ3, т.к реклы хотя бы ради экономии уходят в нижние позиции, освобождая место органике.

Кстати, на счет лояльности самого Яндекса, у меня была ситуация несколько лет назад, когда у клиента, накануне важной выставки в которую были вложены нехилые бабки, склонировали сайт, понаписали на него всякую лютую ебань и стали отливать на неё с контекста. Попытки договорится с яндексом не увенчались успехом, т.к они, фигурально выражаясь, слали нахуй, т.е тип будет судебное решение – приходите. Поэтому пришлось оперативно включать тырнетную эрудицию, результатом чего стало, с одной стороны, последовательное выпиливание сайта с различных буржуйских хостингов, в том числе и тех которые тоже изначально отказывались удалять зловредный сайт; а с другой стороны, тупой склик по яндексовым ссылкам, т.ч бюджет улетал в минуса в течении часа. Но там, по ходу дела, бабки возвращались, т.к все делалось довольно топорно и процедуру приходилось постоянно повторять на протяжении чуть ли не недели.

И опять же на тему склика,- довольно забавный приступ моралфажества видел в одном из гембл чатов, когда чел что то спросил как раз на тему склика и ему на голову вылили прям ушат помоев люди в белых польтах. Не ясно правда, кто же наливает под 70% отказов и стучит в РКН, достаточно завести сайт в топ10 по какому нить жирному брендовому ключу, не говоря уже про стандартное продвижение ломом, на котором сидит полтопа. Наверняка это рептилоиды.

Ну да не суть.

Смысл в том, что в процессе тестов вскрылась неприятная сторона вопроса – у Яндекса все таки есть антифрод. И он работает, причем довольно не плохо. Но хорошая сторона заключается в том, что функционирует он, как и почти все у Яндекса, через жопу. То есть он возможно в лайтовом режиме и отлавливает клики, т.к по результатом тестов возвращались какие то крохи, в районе 3-5% от слитого бюджета, но некоторые ключи накрывало довольно плотно, да так, что по ним даже живых людей писали в недействительные клики, а за тех что проходили, возвращали бабки. Что дает конечно интересный вариант искусственно вгонять ключ под антифрод, после чего выходить в спецразмещение по максам, т.к все равно большую часть ключей система пишет в недействительные. Не понятно правда на основе чего включался антифрод, по жалобам на возврат или резком приросте поисков, но антифрод накрывал не единичные ключи, а целым кластером, т.е клики туго проходили по целому шлейфу запросов от ВЧ.

Но помимо этого, приходила инфа, от коллег по цеху, что в каких то нишах Яндекс возвращает бабки за клики превышающие отклонение от дневной медианы, что опять же вероятно может позволить сэкономить на бюджете контекста, налив дешевых кликов и подняв ставку. Но это теоретизация на заданную, т.ч не точно.

Попутно, в процессе тестов, вытащили скликом несколько ключей из неведомой жопы в топ20, где теперь страница и болтается, периодически маяча в топ10, о чем я писал ранее в телеге. Так что сейчас хочу затестить загон сайта в зону видимости через склик своего директа на какой нить далекой странице, чтобы снизить стоимость клика.

Это, кстати, как я и писал, нормально коррелируется с телегой о том, что контекст может положительно сказываться на позициях сайта, благодаря тому, что сайт получает положительный пф от посетителей, что может быть сильно дешевле, чем покупать переходы в юзераторе по 80 рублей.

Попутно подтвердилась теория о том, что антифрод на турбо-страницах работает сильно лучше, чем на сторонних доменах, что в принципе не мудрено, ибо на своем сайте отлавливать ботов гораздо проще чем на внешнем. Причем выявили интересную зависимость, позволяющую по виду объявы предполагать, что кластер находится под антифродом. Вот как раз на моменте турбо-страниц влипли на несколько дней, ибо пришлось значительно поломать голову над алгоритмом склика, чтобы начало проходить порядка 70-80% кликов, а не 10-15% как в самом начале.

Причем народ по чатам как раз жаловался в июле-августе, что склик стал работать сильно хуже, т.ч возможно мы таки поймали один из выкатов антифрода. У нас правда все нормализовалось, когда отлизали алго, хотя некоторых конкурентов приходится выкуривать из выдачи по полдня, но после этого они могут не появляться по полнедели-неделе, вероятно латая дырки в бюджете.

Но вывод, что директом можно не плохо шаманить как в одну сторону, выбивая конкурентов, так и в другую, манипулируя собственными объявлениями, довольно интересен для дальнейших опытов.

Тут кстати еще такой момент, что внешние антифроды контекстной рекламы – это реально какая то шляпа. По крайней мере, те что пярили себя в последнее время на VC, т.к там какая то лютая дичь с отловом айпишек и внесения их в бан листы. Наиболее болезные отсекают по подсетям – учитывая что у меня, к примеру, используются 5 операторов, то потенциальной жертве проще самозабаниться от мобильных пользователей, потеряв 40-70% трафа. Это примерно тот же принцип, что антидудосилки, которые начиная анализировать пакеты, сами кладут канал делая ресурс недоступным. И тут уже не понятно, что лучше – сосать кеглю в отсутствии клиентов или же сливать бюджет, как вышеупомянутые клиенты, но иметь какие то лиды.

И да, яндексу по прежнему пох на поф. Чего не скажешь о гугле, на войну с которым я тоже потратил пару недель, пока заставил работать успешно в обход более хитрого гуглового антифрода, который не стока возвращает, скока не показывает рекламу или показывает в кривой верстке, незаметной для посетителя, но не пригодной для употребления софтом.

В процессе этих гуглотестов пытался найти готовый продукт на склик и даже нашел какой то кликфрауд для Google AdWords (как утверждали люди какой то зануленный буржуинский скрипт), но, во-первых, продаван сразу же отморозился при вопросе о тесте, а, во-вторых, клиент, раздобывший как раз скрин этого продукта, остался крайне недоволен работой людей, бравших 9к за целевую фразу.

И седня, под вечер, вишенкой на торте прилетел прикол по первому клиенту за 300к: у евойных конкурентов по ходу дела перестал нормально работать софт (или разосрались с субподрядчиком), поэтому они тупо пытались скликивать руками, что получается еще хуже чем софтиной, т.ч порядка полусотни кликов записали в недействительные.

Один комментарий

Оставить комментарий