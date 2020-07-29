Яндекс и pof

С недавнего времени стал встречать мнения о том, что в накрутке ПФ важно соответствие юзер-агента и pof прокси.

Для тех кто не в курсе, POF аббревиатура от passive os fingerprint – набор уникальных параметров сетевого стека с помощью которого можно идентифицировать конечную операционную систему. Ну и точно также, путем перенастройки сетевого стека, например юниксовой машины, можно эмулировать Windows станцию или какую нить айфоню.

Причем историю про то, что именно этот %сервис% проверяет POF я слышал в разных вариациях уже про ятупу, пейсбух, гугл, авито. Но вот тестируя новореги на разных типах проксей вообще не находил никакой взаимосвязи. Возможно, конечно, когда пытаешься отлить в кредит на полштуки грина, система и уходит на какой то усиленный аудит с ручной проверкой, где также анализируют и сетевой стек клиента, но по дефолту это вообще никак не влияет на живучесть акка. То есть это очередная глава из сборника мифов и легенд интернетчиков, имеющая мало отношения к реалиям.

Но зато позволяет на данной паранойе продавать прокси с виндовыми pof по более высокой цене, т.к его эмуляция требует отдельной системы и её дополнительного тюнинга. Самый прикол, что, например, авито блокает явно ДЦшные сетки, но спамеры скорее будут загоняться по виндовым pof, чем по ISPшным подсетям. Ибо pof сильно загадашней и необъяснимей.

Так вот возвращаясь в Яндексу, с завидной периодичностью встречаю телегу про pof в разных сообществах и чатах. Причем никто толком не может сказать откуда инфа, ибо каналы поступления инсайда от “все говорят” до брата жены попутчика в маршрутке, работающий в Яндексе.

Сам по себе анализ pof на соответствие user-agent требует дополнительных мощностей, т.к подразумевает анализ параметров траспортного уровня сетевого пакета и сравнение полученных данных с параметрами уровня приложений, который отдает веб-сервер. То есть реализовать это можно, но потребует более сложной системы и, на огромном потоке данных что проходит через Яндекс, не хилых вычислительных мощностей. И тут выплывает старый латинский вопрос кому выгодно?

То есть когда некоторые букмекеры или казиношники реализуют эту схему, то это можно понять, т.к мульты наносят прямой урон по их карману. А вот Яндексу то это зачем? То что у них происходит в выдаче вообще никак не влияет на карман Яндекса, особенно на фоне того как они благополучно засирают весь топ своими говносервисами, что вообще никак не относится к нормальному ранжированию.

Тем более что подобный анализ отсутствует даже в директе, который можно скликивать с чего угодно. Есть слухи, что дески с мобильным поф засчитываются не целиком и возвращают часть средств, но наоборот работает точняк (хотя там тоже возвращают небольшую денежку), т.ч либо фильтр работает по правилу ниппеля, либо же это не более чем слухи. Так что даже этот, наиболее денежный аспект яндекса, не прикрыт анализом сетевого стека, ибо им склик полюбас выгоден и они банят только совсем уж шаровые схемы.

Тут, кстати, тестили пару недель тему со скликом и там вылезли интересные моменты по антифроду и ранжированию, о чем отпишу несколько позже.

А так, эмпирические данные, в моем случае, свидетельствуют, что отличие или идентичность pof и ua никак не влияло на накрутки ни в яндексе, ни в гугле, ни в бинге. Возможно пока, но учитывая вышеизложенные моменты, полагаю что и не будет в ближайшее время.

Сам алгоритм, в принципе, можно юзать для отсеивания совсем уж тупых ботов, но стоит ли игра свеч, это уже решать сервису. Из того что видел за последние годы, подобный вариант используют только единичные финансовые конторы. Уж проще, имхо, отлавливать хуки на несоответствие юзер-агента уникальным фингерам браузера, которые никак не обойдешь, на чем, кстати, палятся многие новоявленные антидетект браузеры. Ибо это все делается, как раз на стороне веб-сервера, без дополнительных систем анализа.

2 Комментариев

Bdfy сказал:

Приятно и полезно читать твои статьи. Пиши еще, почаще хотелось бы [Reply]

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