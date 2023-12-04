Отслеживание ключей на пачке доменов

Понадобилось тут по одному репутационному проекту, в рамках которого надо было выбить негативные отзывы из топа, отслеживать позиции продвигаемой пачки статей с разных сайтов.

То есть по нескольким ключам надо было завести пару десятков доменов в отслеживание, и чтобы это было в рамках одного проекта.

Очень не хотелось это делать лапками в кейколлекторе, поэтому поспрашивал в разных чятиках – люди рекомендовали топвизор и его опочку с конкурентами, правда уточнили что количество их там лимитировано.

Завел в топвизоре, ну и обломался от интерфейса, т.к помимо того что надо прощелкивать через выпадающее меню все регионы и поисковые системы, так еще и все конкуренты не на виду, т.е чтобы поглядеть у кавочаво надо щелкнуть раз 20 по кнопкам их сайтов. Лимитов, кстати, не обнаружил – просто 23 конкурента увеличили стоимость отчета на 18 что ли копеек, т.е видимо какое то количество конкурентов идет бесплатно.

Хотя добавляется все элементарно и очень быстро.

Так что решил глянуть что там есть у моего позитона, которым пользуюсь уже бог знает сколько лет. Для начала почитал фак, ничего не нашел, написал запрос в поддержку и начал ковырять интерфейс.

Обнаружил интересный вариант заведения в рамках проекта групп, завел несколько тестовых проектов. Тут все было дольше ибо надо было вставить дважды домен, потом вставить ключ, выбрать системы и регионы проверки и потом уже после добавления, добавить нужный урл.

Довольный ушел на спорт, полагая что дозаведу проекты по возвращению. И на спорте уже получил письмо от поддержки позитона о том, что так сделать невозможно, поскольку они только планируют введение конкурентов в следующем году. Поржал с того что це не бага, а фича, о которой поддержка не очень в курсе.

Пришел, дозавел и порадовался тому что вся картина перед глазами, пусть не в том формате как хотелось бы, но точно лучше чем у топвизора, ибо все что надо – это крутить колесико мыша.

Заводится это все через кнопку “Добавить новую группу” в управлении основного проекта. При клике на неё, выводится менюшка, где добавляется Название проекта, УРЛ, ключики, нужные поисковые системы.

Делать скрин диалога создания группы не вижу смысла, ибо там уже все интуитивно понятно. Я для названия групп использовал имя домена, чтобы было понятно что за сайт. Сортировка групп осуществляется через кнопку “Управление проектом”, которая находится выше, около кнопки пуск – там в самом низу будет ссылочка “Сортировка групп в проекте: Открыть страницу сортировки” где можно мышом перетаскивать группы вверх-вниз.

Для того чтобы добавить несколько статей на одном сайте, как например происходит с VC, надо кликнуть в ключевое слово и в форме “Статистики фразы” выбрать вкладку “Посадочные страницы” и в самом верху щелкнуть кнопку “Редактировать” куда и вбить нужную посадочную страницу. После этого, при следующей перепроверке, будет показано какая страница на какой позиции. Тут правда нюанс, что сервис , по ходу дела, хапает страницу из топ10, т.ч если отслеживаемой там нет, то будет позиция любой другой статьи из топа и красный крестик как у меня на картинке.

За сим все, пойду дальше работать. Да, собственно сервис позитона – positon.ru если кому что надо. У него меня радует интерфейс, приближенные к реалиям данные по позициям и то что он не глючит периодически, как топвизор показывающий вылет позиций и заставляя покрываться холодным потом.

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