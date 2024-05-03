Если вы работаете с различными подрядчиками, то вполне вероятно, после смерти вебмани и киви, вы перешли на прямые переводы и USDT. С прямыми переводами все понятно, пока не начали спрашивать за транзакции по СБП, а вот в USDT самое бесячее это комиссии, которые в троновской сети TRC20 составляют 13 и 27 TRX.

У себя в канале я периодически ною из-за комиссий, ибо как то пришлось поштучно брать под клиентские прокси сервера за USDT и в итоге с 20 серверов попал почти на 30 баксов комиссий. И буквально еще в марте, в связи с ростом биткоина, и соответствующим приростом альтов, комиссии выросли уже совсем непотребно, т.ч максимальная приближалась к 4$. Сейчас конечно слегка подпросела, но все равно оставляет желать лучшего, ибо максимальная комиссия сейчас $3.27

Для самых резвых – экономия 50% на комиссиях USDT TRC20 для переводов с кошелей Trust Wallet, TronLink, Exodus и других, где есть доступ к своим ключам.

В системе USDT TRC20 всего две комиссии на 1.6 и 3.3$ соответственно, которые взимаются в зависимости от того есть ли на кошельке получателе средства или нет. Комиссии эти высчитываются в зависимости от необходимых для отправки средств параметров энергии, которые генерятся для каждого участника системы. В теории можно получить бесплатную транзакцию в 13 TRX, застейкав порядка 300$ в TRX – но тут есть ограничение, что бесплатная транза будет только одна в сутки и по истечении она сгорает, да еще и деньги морозятся минимум на две недели, т.ч это довольно сомнительная инвестиция подходит только если стабильно кидаешь 1 транзу в сутки.

И вот тут на помощь приходит сервис фии.буу, который сам генерирует бесплатные транзакции и отдает их на нужный вам кошелек за 50% комиссии. Причем что удобно, ты отправляешь именно TRX и поскольку комиссии небольшие, то ты всегда видишь сколько у тебя трона. Ибо когда постоянно пользуешься кошельком, часто получается такая история, что для отправки минимальной суммы, системе надо заблокировать 50-70TRX, которых у тебя на кошеле уже нет, т.ч ты даже не можешь кинуть USDT на биржу чтобы обменять на TRX. И приходится выкруживать через какие то хитрые схемы.

Причем сейчас на сервисе проходит конкурс, в рамках которого можно глянуть сколько денег вы потеряли на комиссиях за последние 100 транзакций и, что главное, если эта сумма будет максимальной из всех участников, то сервис вам её вернет и накинет сверху еще $100. Я, откровенно говоря, полагал что у меня выходит гораздо большая сумма, но после нового года я раскидал часть оплат по биржам и сервисам, что видимо позволило немного сократить количество комиссий. Поучаствовать в конкурсе можно через бота сервиса.

Использование сервиса простое, незамысловатое и главное безопасное, т.к нет необходимости подключать что то к своему кошельку, как например происходит в web3.0, а просто переходите на сайт, вставляете в поле адрес корреспондента, далее указываете адрес куда перевести средства, для него рассчитывается комиссия, которую вы и переводите необходимую сумму в TRX, после чего сервис несколько минут генерирует необходимую энергию и через несколько минут вы можете переводить средства по нужному адресу.

Что обойдется в ~0.3TRX – не полный ноль из-за глюка сети TRC20. На перевод дается час времени, т.ч тут не стоит особо теряться и тормозить с переводом.

После первого перевода в системе можно будет регнуться с уникальным именем и паролем, чтобы смотреть статистику по совершенным операциям и сэкономленным суммам. И попутно раздавать свою ссылку партнерам, чтобы зарабатывать и давать им возможность сэкономить.

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