Иногда конечно поражает бизнес подход в компаниях )

Кароче притопал инетовский кореш в конце сентября, попросил помочь с закупом гестов для штатовского сервиса. Типо челы ему платили 400 бачей, а новый маркетолух хочит странного в виде трафикового ссылочного, но он видит гостевые тока по 200-250 баксов.

Ну я справил им пару гостевых незадорого, немножко себе оставил. Через неделю приходит с квадратными глазами – им понравилось, маркетолух запросил медиа-план на октябрь: что можно получить на полторы штуки, а я не умею в эта – плачу денях.

Вооружился ахрефсом, выбрал пяток статей из ихнива блога, расписал по ключикам прогнозы и ожидания по разным гео. Приплюсовал к гестам вкусного крауда и немножко своего хлеба на построении сетки сателлитов – вышло как раз на нужную сумму.

Отдал и забыл, т.к чел говорил что они возможно отвалятся.

Через неделю человек радостный припрыгивает, выделили двушку на все про всё. Ну начали работать. Как обычно это бывает, излишки чел сразу скрысил – это типа мне за работу, хотя из всех работ тока мой закуп и предполагался )) PBN тоже не надо, закупаем только гостевые, крауд я им свой продам по 15 баксов ) ну да бог ему судья, значит кормимся из ссылочного бюджета.

Долго ли коротко ли, закупил десяток гостевых. Причем отыскал несколько прям бобовых площадок с трафлом по 30-40к дейли.

Отчет уже почти полностью сформировал, но клиенту еще не отдавал, чтобы выкатить целиком по результатам месяца.

Месяц еще не вышел – чел приходит, они пока закрывают проект по сеошке. Что не понравилось? Все понравилось, но пока типо решили перенаправить бюджет на другие цели, тк сеоха не первоочередная.

Мог бы подумать, что товарищ решил меня подвинуть, но учитывая, что он путает анкорную ссылку и дуфолоу, да не очень отдупляет отличие pbn от гостевых, то несколько сомнительно.

Тем более у меня была уже подобная история, когда достаточно давно обращались люди из израиловки, собиравшиеся заходить в россию с лечением в израиловских клиниках. Обговорили бюджет в несколько килобаксов на месяц, завели на первый месяц работ (в те прекрасные времена еще можно было прислать долларей на счет в банке), полмесяца согласовывали работы. Когда пришли к общему знаменателю, сделал аудит и пока они там шуршали, начал закупаться потихонечку и искать медицинские площадки. И тут хуяк, прости за беспокойство, мы передумали идти в россию, мы что нить должны? ) Спасибо конечно за деньги, но к чему это все было?

Как, блядь, люди бизнес строят с таким подходом, мне не ведомо.

Хотя как то писал в тележке на счет приятельницы, которая на мои пространные измышления о начале бизнеса, заявила что никогда ничего не планирует, а просто делает )) при этом постоянно что то открывает-покупает-продает и очень не плохо себя чувствует.

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