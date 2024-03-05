Перед новым годом открыл для себя прекрасный мир SERM и работы с репутацией в интернете.

До этого только неск.раз консультировал одну студию на предмет очищения выдачи от заказных материалов, когда содержантка становится текущей женой олигарха и у неё начинает гореть задница от того, что недоброжелатели расписывают её не легкий половой путь к счастливой маме трех принцесс.

Или же дефективному менеджеру не нравится освещение пути его селфмейдства, ибо при свете там оказывается, что весь его хваленый селфеймд это “мальчик, водочки нам принеси” или вообще “повернись-наклонись”.

Но в этих вариантах были либо публикации вроде компромата, либо, что мне больше понравилась, одна здоровая украинская сетка псевдоновостников на несколько десятков сайтов, ссылавшихся друг на друга. Мне кажется я даже про неё как то писал, ибо челибас себя чувствовал настока бессмертным что даже не закрывал хуизы с реальными данными. Причем к челику люди сначала обращались преисполненные гордыней за пиаром, после чего он, нарыв какого то говна, тиражировал по своей сетке и предлагал снять материалы за некоторую сумму. Но терпилы есессно не понимали перспектив подобного, ибо не были застрахованы, что он после не вернет или даже перепишет и разместит на других сайтах.

Хотя, если вдуматься, такие пупсеги самые вкусные, о чем ниже.

Итак, задача была почистить топчег яндекса с отзывами по некоторому брокеру, не с очень хорошей репутацией. В анамнезе были десятки говноотзывов на разных сайтах и также порядка 25 статей на разных ресурсах, которые люди либо перекупили и выправили под себя, либо вообще наклепали сами (на своих сайтах и сторонних).

Помимо того что в этой связи возникала проблема с маломальской оптимизацией сайта-статьи, ибо чуть ли не половина в начале работы была не в индексе, проблем также добавляло то, что на одном сайте, как например VC или обзорниках, могло быть несколько статей диаметро противоположных по оценке и надо было тащить конкретный.

Так что настроил кирогаз по повденческим и погнали. К концу декабря в топе сидело 8 продвигаемых статей + выдавил с топ1 вражескую статью на VC, которая постоянно мигала с нужными статями там же, т.е грубо говоря из 10 запросов на 5 отдавалась она, на остальных пяти отдавались две нужных.

Тут уже началось, что и до начала работ все было не плохо, т.ч мы пока подумаем, а ты покрути. Поэтому налил вдвое по бренду, практически на все статьи, т.ч через две недели имел 9 позиций в топ10 и вражеский VC на втором месте.

На этом этапе начали играть релевантности на левых сайтах, т.к стали вылезать продвигаемые статьи по другим путям на сайте, причем релевантность переползала на них и приходилось их добавлять в продвижение тоже, т.ч пул страниц в работе начал расти. Попутно пришлось подкормить ссылочками статьи на VC – сначала хотел сделать несколько прогонов по битрам, для чего даже оживил лицуху на спамилку и собрал здоровую базу доноров, но памятуя о нашем переменчивом мире, решил на первое время ограничиться сапой, тем более денег на это не выделили. Хотя на ВЦ можно было налить и лома по хорошему, ибо VC пофигу.

Хотя изначально договаривались о том, что если в Яндексе все будет нормально, то потом начнем экспансию и в Гугле, хотя там выходило дороже баксов на 200, но как обычно бывает, это так и осталось на стадии обсуждений.

Все довольно не плохо стояло до середины февраля, когда яндексоиды начали что то крутить с поведенческими и выдачей, т.ч значительная часть статей из топа переместилась за 40е позиции. Но в этот понедельник в топе было уже снова 7 страниц, да еще и одна из нужных страниц на VC стабильно села на российской выдаче.

Но клиент решил стопарнуться, ввиду посленовогодних перетрубаций внутри коллектива и того что в топе появились какие то новые хулительные статьи.

Оказалась довольно интересная история, особенно если браться выдавливать из топов не конторки, а каких то денежных граждан. Там бюджет запросто можно раздувать по несколько сотен тыщ месяц, т.к требуется полный комплекс работ, как то написание статей, создание псевдосайтов под статьи и продвижение их в топ, плюс работа с имеющимися, т.к владельцы сайтов соглашаются на смену риторики за некоторый бакшиш, особенно если как в поговорке про доброе слово и револьвер, припорошить проблемами для сайта-хостинга-владельца. Ну и репутационную выдачу можно нормально забить, организовав конвейер по типу дорвейщиков, клепая на ходу десятки сайтов-статей в месяц и добавляя их в продвижение. В яндексе, кстати, проще всего заспамить дзен – в теории даже можно попытаться тупо копипастой.

Правда, сдается мне, что мозги тут могут иметь почище чем в родном сеошмео. Но хотя бы не за 20-30к ))

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