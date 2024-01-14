Тиснул тут в тележке постик на счет ноткоинов, из серии некогда объяснять, просто регайтесь. Так что решил расписать более подробно, не засирая телеграммный канал, что это за зверь и как там фармить, если это интересно.

Собсна тема в том, со вчера и до 17 января, обладателям премиум аккаунта телеграм при регистрации в боте крипто-игры от команды телеграм ноукоин, накидывается на баланс х10 от обычного пригласительного баланса, а именно 500к при премиум аккаунте телеграмм и 25к при обычном.

Теперь о том, что же это за зверь такой.



NotCoin так назывемый MEM-coin от телеграм, завернутый в обычную пальцедрочилку для фарма монеток. В официальном канале ничего не говорится о том, что будет далее с проектом, но несколько бирж уже предварительно открыли данную монету, видимо на перспективу. Тем более, как считается, биржам нравится когда пипл хавает и его много, а в данный момент в игруху майнинга зашло уже под 10 млн человек, что делает движуху весьма перспективной.

Регнуться в боте игрухи можно только по реф.ссылке.

Никто толком не знает что будет в дальнейшем, но народ в тырнетах гадает на кофейной гуще на перспективу и я встречал влажные фантазии уровня 10 баксов за 100к монет, что мне кажется кнешн слишком радужными фантазиями, но вероятно какая то перспектива есть, тем более, в заданиях, которые предлагается выполнять в боте, людей сподвигают к тому, чтобы они подключали криптокошельки в тележке. То есть это как минимум вводит большой массив обычных пользователей в мир крипты, ну и попутно дает возможность заработать на премиум аккаунтах самому сервису, ибо полагаю что народ активно клепает мультов с месячными премками, чтобы получить убербонус в эти два дня, ибо это может обернуться интересным аирдропом.

Собственно после регистрации в боте, пользователь входит в игру, где может фармить монетки шелчком по основной кнопке.

По дефолту за один клик начисляется одна момента, но во вкладке Boosts можно прикупить Multitap увеличивающий профит с клика (у меня на основном уже один щелчок приносит 8 монет), а также скорость генерации бара кликов Recharging speed и его емкость Energy Limit.

Можно самому дрочить пальцем, повышая софтскилл петтинга, а можно поставить автокликер, который будет за тебя надрачивать кнопку, фармя монетки на автомате. Я использовал для этих целей Auto Tapper из Google Play, который при полностью прокаченном Recharging speed дает порядка 14к монет в час или ~300к в сутки. Причем прокачка Multitap никак не влияет на итоговый заработок, если только на ежесуточном бусте можно рвануть несколько тысяч, в штатном режиме что кликалка на 10, что кликалка на 3 монеты фармят примерно одну и ту же сумму в час.

Также я рекомендую купить Tap Bot за 20к монет (которые надо предварительно накликать), т.к он в сутки приносит тоже порядка 150-200к монет, т.е в сутки можно генерить около 500к монет. Также с периодичностью 15 часов генерятся допы Turbo которые дают от 10 до 500 монет за клик в серии на 15-20 секунд (полагаю что в зависимости от прокачки Multitap), а также Full Energy которые полностью заполняют бар кликов, т.ч можно прокачаться до 5-6 уровня, ибо выше это уже не особо отбиваемые вложения.

Во вкладке Earn приводятся разные задания которые необходимо выполнять для получения бонусных монет – простейшие это заработать 3к монет, вступить в Squad (сообщество игроков которые фармят совместными усилиями и наводится движуха внутри сообщества), а также подписываться на сообщества и выполнять разные квесты в Web3 World, получая бонусные монеты в размере 100к

Во вкладке Frens вы можете увидеть своих рефов, кто сколько нафармил и в какой лиге находится.

Лига зависит от нафармленых дрочбой монет – рефские и бонусы за задания не учитываются для перехода в более высокую лигу, только фарм безжалостный и беспощадный.

Ну вообщем это так вкратце, там и так понятно все по интерфейсу.

Я пока зарядил все старые телефоны, которые планировал заводить под яндекс.отзывы, т.ч у меня пачка телефонов суходрочит днем и ночью, фармя монетки. Основной момент что эта движуха вовлекает большое количество народа и запущена командой телеги, то есть может как то будут менять на TON или использоваться для внутренних покупок в тележке, тех же премок или их можно будет потратить на рекламу в каналах, так что если это не пустопорожний пшик ради движухи, то игра стоит свеч.

Но надо заметить, что от наплыва игроков игра уже сегодня днем подглючивала, то есть монеты банально не начислялись, точнее начислялись, но потом баланс откатывался назад. Продолжалось это несколько часов, после чего баг пофксили и все заработало нормально. Ну и работающий экран жрет батарейку нормально, т.ч телефоны стоит вешать на зарядку.

Но пока подумываю пнуть партнера, чтобы он повесил у себя те телефоны, что мы брали пару лет назад под нашу мутку с заработком на тиктоковских просмотрах рекламы. Хотя они конечно не очень счастливые )) ибо там тоже предполагалось, что с телефона может капать порядка 150-200р в сутки, а когда ввалили денег, и главное сил, в бота на зенке, все оказалось совсем не так радужно и вместо адских барышей поимели слезы сиротки хаси.

2 Комментариев

Kl сказал:

Расскажи подробнее об истории с тиктоком. У меня недавно похожая ситуация случилась, раскочегарил акк до 100к подписоты, а доход такой, что я курьером больше бы заработал за меньшее время. [Reply]

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