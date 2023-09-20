Ковыряясь на рабочем столе обнаружил подборку статей, которые кропал для своего сайта, но почему то не опубликовал, т.ч буду выкидывать потихонечку после небольшой редактуры.

Первым идет рассказ от одного из участников чата манимейкеров, где он делился впечатлениями об одной крипто-игрухе, в которой он нашел интересную ценебагу и зашел в ожидании сказочных барышей.

От него всегда исходило какое то дикое количество интереснейших кейсов и идей, т.ч когда он вышел из чата стало довольно грустненько. Меня всегда восхищают люди с нестандартным мышлением и подходом, которые могут ковырять какие то источники или старые темы в поиске нового направления или идей. Мне для такого банально не хватает ни терпения, ни мозгов, ибо они у меня заточены под выполнение каких то рутинных действий )

Далее будет прямая речь от основного участника махинации с сохранением авторской стилистики. Считайте как интервью )) Если парни кто в курсе этой истории, то Хэм мне дал добро еще года два назад на её публикацию 😉 но у меня все никак не доходили руки, а потом и вовсе забыл

Итак поехали:

могу рассказать про сагу с p2e и доходами по $2500 в день, которая закончилась вьетнамскими флэшбеками и лосями у всех участников

в общем, числа третьего января я, как обычно, скроллил коингеко и смотрел на новые токены

и среди них увидел токен PWR, посмотрел, к чему он вообще относится – оказалось, это свежая нфт-игра, которая даже ещё не запустилась

игра называлась Crazy Miner, суть такова: ты платишь за создание нфт двух типов: майнинг-оборудование и консультанты, объединяешь одного консультанта с несколькими единицами оборудования и получаешь некую “комнату”, которая обладает неким хэшрейтом

создание нфт – это “минт”, оборудование – “риги”, хэшрейт комнаты – это сумма хэшрейтов риг и консультанта

чем выше хэшрейт – тем с более крутым боссом в игре можно сражаться

в сутки можно биться сколько угодно раз, до первой победы, как только победил – получаешь награду и ждёшь сутки

каждая попытка стоит денег

механика очень простая, всё на вероятностях победы – награда всегда фиксированная, вопрос только в том, сколько попыток для победы понадобится

короче, если честно минтить нфт, собирать комнаты и биться – то выходит где-то 3% в день на вложенные средства

но на самом сайте игры было предупреждение: не покупать нфт игры на левых площадках, таких, как ТофуНФТ

сразу встал вопрос “а почему?”

выяснилось, что там до хрена скамеров – тофу залистило эту игру неофициально, без согласования с разрабами

а бэкенд игры был так устроен, что, например, у тебя есть рига и она у тебя собрана в какую-то комнату для битв

тофу нфт этой риги видит – и ты можешь его выставить на продажу

но в случае продажи рига покупателю не переходит, так как она заблокирована в комнате

а деньги списываются с покупателя, естественно

но цены на тофу были слишком уж сладкие – там можно было купить легендарную ригу с максимальным хэшрейтом (HP) за $200

что доводило рои уже до 15% в день

короче, поковырявшись в транзакциях продавцов нфт (а на тофу видно, какой адрес продаёт нфт), я нашёл способ определить, залочена нфт риги в комнате или нет

и таким способом покупать риги только у тех продавцов, у которых не скам

короче, попёрло

вкинув нормально денег, я собрал сетап на 8 комнат, каждая из которых приносила чистыми где-то $350 в сутки

разрабы придумали интересную модель – ты всегда получаешь вознаграждение, привязанное к долларам, независимо от курса основной валюты PWR

сумма к выводу доступна почти сразу, но в первый день налог на вывод 50%, во второй 40%, в третий 30% и так далее до 0%, после вывода счётчик сбрасывается

в те времена (7-12 января) PWR стоил в диапазоне 0.30-1.50 долларов вроде

механика вывода тоже была хитрая – тебе начислялись вознаграждения в валюте, привязанной к доллару, но выплата была в PWR по текущему курсу

то есть если ты заработал 300 долларов и курс 0.3 сегодня – выведешь 1000 PWR и тут же сможешь их обменять на стейбл

или подождать в надежде на рост и продать через сутки, скажем, уже за $500 ту же 1000 PWR

в общем, первые дни был энтузиазм, я посмотрел на другие p2e игры, сколько они живут, прикинул, что хотя бы до конца февраля она прожить сможет

условно говоря, это бы принесло мне около $100-125k за январь-февраль

слишком сладко, да

сильно наглеть не хотелось, а тема на первых этапах была прям рабочая, так что я поделился ей с теми товарищами, кому точно ничего разъяснять дополнительно бы не пришлось (“а как завести киви на бусд?”, вот это вот всё)

и мы начали пылесосить тофу, выкупая риги, собирая комнаты и баттлясь за бабло =)

поначалу всё шло хорошо

но, как выяснилось, риги, которые мы покупали на тофу, были созданы через баг в игре, позволявший минтить легендарки с вероятностью выпадения 1% – примерно в 50-100 раз чаще

короче, какие-то пидарасы доброжелатели начали стучать разрабам про чуваков, юзавших этот баг

и разрабы начали обнулять такие риги

не скажу за парней, но мой доход упал с 2500 до 350 в сутки за три или четыре дня

я к тому моменту вышел в ноль по сути уже, и держал PWR в надежде на его рост (курс был 0.40-0.60, вера в жизнь игры до конца февраля оставалась, не 75к, ну хоть 10к в месяц = тоже норм)

парни чуть-чуть не успевали окупиться

а потом курс упал до 0.15

и еще за пару дней до 0.06

разрабы заложили в призовой фонд 125 млн PWR, если я правильно помню, на первый год вознаграждений

а так как курс упал почти в 10 раз – и, как вы помните, выплаты проходили в PWR по курсу – то этот фонд начал таять с десятикратной скоростью

вместо того, чтобы выкупать и сжигать токены, поддерживая курс, или заняться агрессивным маркетингом и привлекать новую аудиторию, эти странные люди несколько дней переписывали полностью генератор рэндома в игре, и устраивали голосовалки в дискорде на тему “какой скин для консультантов вам больше нравится?”

дальше, понимая, что жопа приближается, они ускорили введение внутреннего маркетплейса, где игроки могли бы сами покупать-продавать нфт игры, без третьих лиц

но маркетплейс вышел глючным, народ мог не получить деньги за проданные нфт, или нфт постоянно пропадали из листингов

в общем, несколько дней агонии

и разрабы публикуют анонс “всё, игра закрывается”

токен падает в цене в 60 раз за час

короче, это были пздц какие насыщенные эмоциями три недели, которые обошлись мне в несколько тысяч долларов потерь

но такого драйва я не испытывал давно =)

Один комментарий

seoonly.ru сказал:

вот это экшн [Reply]

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