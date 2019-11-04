Мерцающий заказчик

– Это мне? А за что?
– Просто так!

В продолжение историй про занятных  клиентозов, раздающих деньги просто так: опять же на кворке, откликнулся на задание, искавшего варианты продвижения сайта в рамках бюджета на 30-40к.

Написал, что дескать можно запилить PBN, тыщ по 5-6 за донор.

Заказчик поведал, что у него сайт финансовой тематики и предложил продолжить общение в телеге. Сам чёс довольно мутный, сайт инвестиционного холдинга на первый же взгляд оказался хайпом.

Спрашиваю, хайп? Говорит, да – хайп.

Ну и нахуя его продвигать то, вопрошаю? Вы ж соскамитесь быстрее, чем он в индекс зайдет. Такие вещи надо форсить на инвестиционных порталах, где люди понимают что в рулетку играют.

Нет, говорит чувак! Мы платим 2% в сутки – у нас все на мази, мы долгосрочный проект, нам нужен PBN!!! Сколько денег в аванс занести?

Хотел сначала за два сайта взять, но решил, что честнее будет взять только за один. Так что попросил 6к за первый сателлит в PBN и 2к за хостинг под это дело.

Чел поныл что хостинг за 2к – это дорого, т.ч пришлось расписать ему принцип публикации фейкового новостника со ссылками на какую то муть, т.ч на том и порешили.

Перекинули в битках, начал работать. Еще думал, вот жэ ж люди какие интересные – сами выбирают такой метод оплаты, в котором их кидануть, как нечего делать.

Подобрал неплохие дропы из буржуинских СМИ, запилил диз схожий с одной популярной СМИ. Предварительно поморщил репу, т.к попутно нашел очень не плохие дропы коммерческих контор этой же тематики, но отложил их до следующих сатов, о чем перетерли с нанимателем.

Попутно отыскал просто ебанистический дроп с ссылками со всех буржуинских СМИшных трастов, что только возможно:  WashingtonPost, NewYorkTimes, CNN, фочун и еще россыпь каких то доноров от 70+, что прям очень крутяцки. Но решил либо отложить его на более пристойный сайт, чтобы без лизанных дизайнов, либо загнать бургам от полуштуки.

Шикарный дроп с трастовыми ссылками

Прикол, что буквально за пару недель до этого, ко мне обращался один кекс, которому нужен был дроп с ссылками с WashingtonPost или NewYorkTimes или каких то крутых СМИ. Причем, баблонивапрос™, бюджет до полутора килобаксов на домен, но когда я ему предложил несколько штук на выбор, то задание, как это часто бывает, обросло ебанутыми хотелками: мало доноров, низкий DR, нет ссылки с вики. Предложил ему этот за $250, дык чел и тут отмазался, что неожиданно стало нужно MOZ DA 50+  то есть это вообще космос, странно что не траф 100к. аппетит, как известно, приходит во время еды.

В итоге публикация сателлита, в связи с тем, что пришлось искать райтеров на новости и поисков доменов, растянулась на полторы недели: собственно изначально так и оговаривали, что неделя-две на сат.

Публикую, пишу челу, что мол вот, сайт выкатил, прошу проверить. В телеге тишина, сам сайт финансового инвестиционного холдинга в глубоком суспенде.

В итоге отписал ему по всем имевшимся контактам – всюду тишина. Так прошло еще полторы недели ))) пока заказ на еще 6-7 новостей, для внутренней перелинковки, стопарнул, т.к 2к было за месяц и после истечения месяца весь контент снесу и перепилю под себя.

Но возникает, конечно, невольный вопрос, что это вообще было? И главное нахуя? Ибо пропадающий заказчик вызывает больше вопросов и уливления, чем пропавший исполнитель.

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Автор: anchous | Категория: PBN | 11 4th, 2019 |

3 Комментариев

  1. Doorwaymoney сказал:
    November 4th, 2019 at 11:07 pm

    Закрыли уже хайп, вместе с заказчиком😀

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    anchous Reply:
    November 4th, 2019 at 11:30 pm

    да кому он всрался, закрывать то? таких шараг десятками в день штампуют, и тока единицам удается выйти на уровень ммсиса.

    судя по домену, это дроп блога какого то фаната фокси что ли?

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  2. seoonly.ru сказал:
    November 5th, 2019 at 5:48 am

    ага))) оплачивать битком это знатно-)

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