– Это мне? А за что?

– Просто так!

В продолжение историй про занятных клиентозов, раздающих деньги просто так: опять же на кворке, откликнулся на задание, искавшего варианты продвижения сайта в рамках бюджета на 30-40к.

Написал, что дескать можно запилить PBN, тыщ по 5-6 за донор.

Заказчик поведал, что у него сайт финансовой тематики и предложил продолжить общение в телеге. Сам чёс довольно мутный, сайт инвестиционного холдинга на первый же взгляд оказался хайпом.

Спрашиваю, хайп? Говорит, да – хайп.

Ну и нахуя его продвигать то, вопрошаю? Вы ж соскамитесь быстрее, чем он в индекс зайдет. Такие вещи надо форсить на инвестиционных порталах, где люди понимают что в рулетку играют.

Нет, говорит чувак! Мы платим 2% в сутки – у нас все на мази, мы долгосрочный проект, нам нужен PBN!!! Сколько денег в аванс занести?

Хотел сначала за два сайта взять, но решил, что честнее будет взять только за один. Так что попросил 6к за первый сателлит в PBN и 2к за хостинг под это дело.

Чел поныл что хостинг за 2к – это дорого, т.ч пришлось расписать ему принцип публикации фейкового новостника со ссылками на какую то муть, т.ч на том и порешили.

Перекинули в битках, начал работать. Еще думал, вот жэ ж люди какие интересные – сами выбирают такой метод оплаты, в котором их кидануть, как нечего делать.

Подобрал неплохие дропы из буржуинских СМИ, запилил диз схожий с одной популярной СМИ. Предварительно поморщил репу, т.к попутно нашел очень не плохие дропы коммерческих контор этой же тематики, но отложил их до следующих сатов, о чем перетерли с нанимателем.

Попутно отыскал просто ебанистический дроп с ссылками со всех буржуинских СМИшных трастов, что только возможно: WashingtonPost, NewYorkTimes, CNN, фочун и еще россыпь каких то доноров от 70+, что прям очень крутяцки. Но решил либо отложить его на более пристойный сайт, чтобы без лизанных дизайнов, либо загнать бургам от полуштуки.

Прикол, что буквально за пару недель до этого, ко мне обращался один кекс, которому нужен был дроп с ссылками с WashingtonPost или NewYorkTimes или каких то крутых СМИ. Причем, баблонивапрос™, бюджет до полутора килобаксов на домен, но когда я ему предложил несколько штук на выбор, то задание, как это часто бывает, обросло ебанутыми хотелками: мало доноров, низкий DR, нет ссылки с вики. Предложил ему этот за $250, дык чел и тут отмазался, что неожиданно стало нужно MOZ DA 50+ то есть это вообще космос, странно что не траф 100к. аппетит, как известно, приходит во время еды.

В итоге публикация сателлита, в связи с тем, что пришлось искать райтеров на новости и поисков доменов, растянулась на полторы недели: собственно изначально так и оговаривали, что неделя-две на сат.

Публикую, пишу челу, что мол вот, сайт выкатил, прошу проверить. В телеге тишина, сам сайт финансового инвестиционного холдинга в глубоком суспенде.

В итоге отписал ему по всем имевшимся контактам – всюду тишина. Так прошло еще полторы недели ))) пока заказ на еще 6-7 новостей, для внутренней перелинковки, стопарнул, т.к 2к было за месяц и после истечения месяца весь контент снесу и перепилю под себя.

Но возникает, конечно, невольный вопрос, что это вообще было? И главное нахуя? Ибо пропадающий заказчик вызывает больше вопросов и уливления, чем пропавший исполнитель.

3 Комментариев

Doorwaymoney сказал:

Закрыли уже хайп, вместе с заказчиком😀 [Reply] seoonly.ru сказал:

ага))) оплачивать битком это знатно-) [Reply]

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