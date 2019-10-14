Забавная история приключилась тут на кворке, где я калымлю немного для развития собственной образованности и изимании.

Обратился чел, которому надо было поставить Windows 2016 под игровой сервер. Установить следовало на дедик в OVH, ибо там даже за денежку ставится кастрат без CLI, что довольно странно. Сговорились на двушку и решил накатить старым, добрым способом через виртуальный KVM, что нормально проходит с кимсуфи или хетзнером. Но у сервака оказалась ебанутая конфигурация с рейдом SSD, т.ч после установки он не хотел грузиться.

Пройобся пару часов и понял, что быстрее поставить через тормозной IP-KVM, чем чота шаманить. Так что поставил грузиться систему и пошел бухать вискарик. К ночи все поставилось, т.ч немного подшаманил RDP и во втором часу сдал человеку заказ.

И потыкал спать.

В середине дня получаю чумовой ответ, что чел когда понял что не может поставить Windows c CLI самостоятельно, написал несколько тикетов на отмену сервера. Но поскольку в OVH крайне теплая поддержка, то ему никто не отвечал и он, по итогам, нашел меня. После чего все тикеты закрыл. А один забыл. Вот именно по этому тикету ему сервак сосранья и удалили, т.ч в принципе можно было вообще ничего не делать, а тупо сдать в ночи )))

В итоге доболтались, что задание он принимает и еще за косарь поставлю на новый, так что тут сразу зашел через IP-KVM.

В этой связи мне вспомнилась веселая история, как я продвигал одну голландскую контору, предлагавшую обследования и лечение в Израиле.

Обратилась знакомая пярщеца, что вот граждане хотят выйти на российский рынок. Всретились в прибывшими в мск евреями, перетерли что к чему, поведал как планирую работать, прислал план стратегии со всякими краудами (которые тогда вроде еще так никто не звал, ибо это был 11-12 год), отзовиками, сеткой PBN и прочим.

Думали люди несколько месяцев, я уж про них и забыл. Вдруг звонят, что приехал русскоязычный израилетянин, который и будет это все курировать. Снова встретились, обсудили бюджет, пришли к тому что 1200+ евриков в месяц будет норм. Скинули на карту голландского банка. Откатил пярщеце деньжат, потупил немного, ну и неспеша начал запрягать: распарсил ключики, сделал аудит русскоязычной версии сайта, начал присматривать доменчики, заказал контента.

И тут чуууууууууу!!!! через три недели пишут, что стопарэ парниша. Я конечно все свернул, что мог, но приглось за контент заплатить, т.ч на выходе всех трат получилось на пару сотен евро. Еще через неделю пишут, что головной офис признал РФ не перспективной и пока решили свернуть работу.

Ну лан говорю, чтож поделать. Думаю как буду возвращать и тут слышу вопрос, мы что то должны?

В итоге получил еще сверху евро 250 за моральные терзания, на том и расстались. Чем правда руководствовались хозяева конторы, передумав через три недели, я так и не осилил.

Все это напоминает старую савецкую байку про работу условиях госплана (которая, по моему опыту, вполне подходит и для большинства коммерческих структур): получаешь приказ от вышестоящего начальства, кладешь его в верхний ящик стола. Если через неделю никто не спросил, то перекладываешь во второй. Так, через месяц, приказ превращается в бумажку с заданием и доходит до мусорного ведра.

2 Комментариев

seoonly.ru сказал:

ппц история… [Reply] Alexanderrr сказал:

Одно понял – ты фартовый 😉 [Reply]

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