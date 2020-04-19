Кому война, а кому мать родна

С этой коронавирусной паникой прям горячая тема, кто то новостники пилит, кто то новостные плагины продает, кто то масками барыжит, кто то шьет бессмысленное говно по 150-200р.

Тоже думал забарыжить, еще в начале марта, респираторами, но, как это обычно у меня бывает, тянул кота за яйцы две недели, т.к нарисовалась куча гостей-днюх-пьянок, а когда чуханулся и стал обзванивать оптовиков, у которых респираторы в опте стоили от 20 до 50р, уже склады были пустые. Ну зато проштудировал тему респираторов, что от чего и куда, т.ч к осени можно будет повторить, если конечно летом попустит.

Обзвонил причем всю местность в радиусе 300км, попутно охуевая от ценника на озоне – я то грешным делом терзался по какой цене продавать – 150 или 200 за FFP3, коря себя за жлобство, тогда как люди не стесняясь банчат по полштуки-штуку за FFP2.

Больше всего вышнуривали кастыльные магазы, показывавшие наличие, позволяющие заказать с вводом данных, и дальше нехуя. И я как дебил начинал нашнуривать, в конец заебанным продаванам, т.к в какой то момент разные люди-конторы, не сговариваясь поотрубали телефоны.

В одном магазе так вообще – после заказа пришла смска и письмо, что можно оплачивать, но т.к сумма была в червонец с лишком, то решил уточнить: в чате и по телефону отвечают, что в наличии нет. Ладно, кладу трубку, через пару часов приходит письмо “ну что же вы тупите, оплачивайте быстрее, резерв всего сутки”. То бишь магазы, по ходу дела, были банально не готовы к такому ажиотажу и вполне вероятно, данные сайта синхронизировались со складом не в режиме онлайн, а несколько раз в сутки. Надо отдать должное последнему магазу, когда я заказывал у них пачку респираторов через неделю, правда вдвое дороже предыдущей цены, все уже работало нормально.

Но ща, по ходу, вырисовывается вообще ебанистическая тема, в связи с тем, что собякин предлагает сдавать кровушку под плазму по 6к рублей за поллитру, для переливания субстанции с антителами болеющим. Причем в фб уже читал нескольких человек, кому вкачивали – тип температура падает уже на след.день и общее состояние выпрямляется с пиздеца во вполне пристойное.

Для сдачи кровушки нужна справка о том, что ты переболел короной, так что, в условиях самоизолированного сосания кегли без работы, вангую наплыв васянов с левыми справками о болезни.

Учитывая, что в тырнете хватает людей кто торгует левыми справками-осагами-техосмотрами-больничными, то вангую, что список будет расширен на выписные эпикризы с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Поскольку у многих людей имеется повреждение причинно-следственной связи, то подозреваю что такие справки будут улетать как горячие пирожки.

Тут еще, кстати, тема, что региональным докторишкам интересно раздувать поголовье лечащихся с короной, т.к ебанутая система здравоохранения полагает, что врачу, работающему с потенциальными носителями короны, надо накинуть лишнего бабла к окладу, а обычный врач, даже какой нить акушер, копающийся по локти в вичовой-гепатитной крови, пусть сосет кеглю. Так что тоже могут клепать подобные справки и строить чумные потемкинские деревни.

А докторишки и прочая инфекционная публика будут строчить исследования на тему того, что в крови переболевших антител не обнаружено.

3 Комментариев

seoonly.ru сказал:

вот мне интересно в Норвегии так же все? барыги, никакой помощи и тд… или там все-таки нормальный капитализм [Reply] seoonly.ru сказал:

мед маски по 36 р/штука это перебор и лимоны по 500. [Reply]

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