Хакерский разводняк на паранойе

Вычитал интересный развод про якобы заказанное вскрытие почтового ящика и слив заказчика за денежку. Строится подобное, есессно, на соц.инженерии, паранойе и многопотоке.

Как раз недавно, в одном крупном гемблчате, видел очень смешной, подобный развод.

Кароч началось с того, что одного из участников чата обвинили в крысятничестве и выпилили из чата. В вину ему вменялось, что он заказывал дудос на сайты конкурентов. Из неопровержимых доказательств был какой то невнятный скрин из телеги, причем не всего чата, а прост какая то непонятная нарезка из нескольких фраз.

Оставим за кадром это прекрасное гемблерское лыцарство, про которое я уже писал ранее, когда люди, строящие ссылочный профиль на ломе, наливающие под 70% отказов, стучащие в РКН; и всё ради того чтобы высадить нещастного лудомана на бабло, щетают чужую конкурентную борьбу харамом (в отличии от своей), а обратимся только к самой ситуации дудоса.

Надо заметить, что проблема веерного дудоса имела место быть, т.к кто то дудосил сайты в выдаче, т.ч заброс лег на благодатную почву застарелой паранойи и, возможно, личной неприязни.

При вопросе “какие ваши доказательства” (с) вскрылся застрельщик всего этого балагана и поведал упоительную историю о том, как ему написал дудосер и приватно сообщил, что его сайт заказан и за 200 баксов он готов слить заказчика. Получив 200 баксов он выдал такие вот невнятные скрины, причем на скринах чел заказывал дудос по $250 в сутки за сайт и речь шла о 9 сайтах. То есть такая алчная сука, что получая с клиентоза двушник за дудос (а на деле и все шесть, т.к для результата надо держать хотя бы дня три), решил слить заказчика за 200. Причем заказчик, есессно, писал со своего основного акка – ведь бояться ему нечего: вот фотка, вот ник. В телеге же невозможно загрузить неуникальную фотку и использованный кем то ник.

Причем ссылка на дудосера была вообще левая – тред с тремя постами от дудосера с разницей в несколько лет и предупреждением от администрации форума, что это какой то неведомый алень.

Больше никаких скринов не было, т.к дудосер очень сцуко осторожный и удалил все чаты. Но перед удалением все таки сделал несколько скринов, для того чтобы благородно слить их жертве.

Когда новоявленного Пуаро подняли на смех, оказалось, что дудосер потер не всё и прям ща, за $500 готов челу отдать вообще железобетонное доказательство и ща вот идут переговоры о приобретении. Тут я уже разрыдался, т.к мало того что разводила, по ходу дела, мониторил ситуацию в онлайн режиме, так еще и не застеснялся рубануть еще бабла с теплого гражданина.

Так что схема наебалова (если это, канешн, не было сведением счетов) забавная – некто мониторит чат на предмет нытья по дудосу, пропаливает чьи то сайты, после чего благополучно предлагает слить какого то чатланина за достаточно небольшую сумму, т.к он заказал именно этот нещастный сайт. После чего и скидывает какого либо известного персонажа, которого потом песочат в лучших традициях охоты на ведьм, не давая слова сказать в свою защиты: тип, поди докажи что ты не крыса.

Именно поэтому не стоит безоговорочно верить в то, что пишут неизвестные люди из энторнета, а тем более рассказывая какие то нелогические байки. Собсна поэтому у меня и была изначальная мысль о сведении счетов, пока я не увидал изначальный разводняк, касаемо почт.

Как говорил Вовочка в добром анекдоте: “не расслабляйся, а то выебут как суку”

Один комментарий

seoonly.ru сказал:

это точно… кругом такие люди [Reply]

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