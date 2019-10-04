Доры и некоторое количество партнерских статей, которые раскидываю по своей сетке, вынудили озадачиться установкой TDS.

Первым делом сунулся к старой проверенной Keitaro TDS и малось был фраппирован тем, что лицуха за два года подорожала в два с половиной раза: последний раз продлял за 10 бачей, а сейчас уже стоит $25.

Причем продление этой древней двухгодичной лицухи стоит столько же, сколько купить новую 9ку. Понятно, что когда ты льешь на несколько сотен бачей в сутки, то это не о чем, но для тестов, как то даже и жалко лишний четвертак.

Хотя у них конечно был приятный момент, что при истекшей лицухе все редиректы продолжали работать, т.ч если не заводил никаких новых компаний и особо не нужна статистика, то можно было покупать через месяц-другой.

Ну ладно думаю, поставлю ZTDS – она попроще конечно, но зато бесплатная. А потом решил, хуле я теряюсь,- тыжкампьютерщег. В итоге накатил нуленную Keitaro TDS 8 – потрахался конечно немного с установкой всех нужных плюх пыха, т.к 8ка работает с php56, но зашуршало. Ну и геморой с тем, что nulled Keitaro надо забанить от стучалок, т.ч тоже пришлось повозиться немного, прежде чем надыбал, что банить через iptables.

Зашел, думаю мож там панелька с блекджеком и шлюхами? Но нет, ничего особенного, имхо на старой версии юзабилити было гораздо более эргономично. Из того, что увидел на вскидку – стало больше возможностей постбэков, т.к добавили больше CPA сетей. Но стоит ли это лишних 15 бачей в сутки – хз. Ща погоняю немного, потом, наверное, снесу нафиг, т.к нуленное это все таки харам и прочие отсветы в карму.

Имею дурацкую привычку, все подобные повышения примерять на себя: интересно, вот если я подниму ценник в два конца на прокси или копирайт, причем так вот с нихуя. Что мне скажут клиентозы? Скорее всего, иди-ка ты нахер, родной. При том, что и так постоянно пытаются в цене просадить. А тут, видимо, ничего – пипл хавает.

Кароче надо вкладываться в акции таких компаний, которые за два года приростают по стоимости в несколько раз на том же продукте. А я что то бугуртил касаемо Multilogin, который подорожал за пару лет на 20%

Один комментарий

seoonly.ru сказал:

некислая наценка [Reply]

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