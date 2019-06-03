– Это вопиющая несправедливость и унижение человеческого достоинства, –

воскликнула учительница, – Муталиб Саид ибн Ахмет Бей, выйди к доске

и напиши сто раз, чтобы все видели,

“Вопиющая несправедливость и унижение человеческого достоинства”

Очень смешная тема обнаружилась тут в демократичненьком пейсбухе. Когда поведал штатовскому партнеру, тот угорал наверное с полчаса, на предмет того, что при этом его страна поучает других как надо себя правильно вести.

Кароч прорабатывали компанию таргета по бьюти тематике под штаты. Ну и ломал голову на кого таргетить, чтобы не спустить бюджет всухую.

Вариантов много, т.ч насоздавал различные группы под тесты.

В какой то момент, в процессе обсуждения ЦА, всплывает тема, что негры любят колшматить понты, т.ч дети могут ходить с голой жопой, но мамка найдет себе бабок на бомбический маникюр и дредообразный причесон. Так что если под них как то таргетнуть рекламу и отсечь по баблу, различных гаитянско-доминиканских “понаихал”, то в принципе тема может зайти.

Начинаю ломать голову как это сделать и выпадаю осадок от того, что в штатовских аудиториях можно тупо таргетнуть на афроамериканцев или азиатов или латиносов, причем последних с выбором основного языка.

И это на фоне того, что еще несколько месяцев назад пейсбух доебывал меня на счет новых антидискриминационных правил.

Оказывает, что таргетить на афроамериканцев ты не можешь при объявах по найму жилья, или поиску работников, или кредитам; а в остальном тема отлично заходит на людей который ведут себя как афроамериканцы. Почти как утиный тест: если человек выглядит как негр, ходит как негр, одевается как негр, то с большой вероятностью он будет негром.

Могу себе представить вонь, если бы в мордорском ФКантактике была возможность таргетнуть на каких нить условных монголоидов или кавказцев. Причем на говно бы исходили не тока наши прекрасноликие, но и буржуинские правдолюбы.

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