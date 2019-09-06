С вебманями конечно жопа, ибо хостинги-сервисы начали отказываться от вебмани, либо принимать только WMR. Да и старые кошели посносили, т.ч теперь главное не забывать контрагентам указывать новые кошели. Хорошо хоть не уходит на удаленные.

Больше всего добивала пятнаха, которую вебмани собрали и засунули на новый WMР кошель, откуда её было невозможно никак вывести, да и потратить, т.к за две недели нашел только несколько сервисов кто принимает, т.ч тратил не спеша.

Задавал даже вопрос на форуме, но там там один ответ – ожидайте.

Седня перевыпускал виртуалку (остаток на ней, кстати скрысили) и решил проверить идею – оказалось да, отличный вариант для обмена между WMР и WMR – заводишь деньги с одного кошелька с комиссией 1%, на второй выводится как возврат бесплатно. Единственно что, пополнять карту можно прям из кипера, а вот делать возврат только на сайте cards.web.money, где щелкаешь в менюху карты и выбираешь вывести на кошелек, где уже выбираешь свой WMR кошель.

Итого 1% за то чтобы свои деньги, принудительно положенные на убогий кошель, перевести на рабочий.

Кстати, в связи с еблей мозга новыми правилами, имеет снова смысл выводить крупные суммы на долларовые карты, хотя и курс в системе довольно конский.

Но посравнивал тарифы между китайской картой от вебмани и мастером/маестро от Ecoin.cc, оказалось дешевле выводить через последний, причем на 2.5%, что конечно не так уж и много, но со штуки грина уже набегает четвертак.

Тем более что у Ecoin есть крутая фича, как анонимная карта, на которой не только не пишется имярек на карте, но и не заносится на магнитную полосу, т.ч бабосы снимает некий ноунейм.

Оставить комментарий