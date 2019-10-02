Без внятного ТЗ,
Результат ХЗ
Уж сколько раз твердили миру – учитесь формулировать. Но нет, интерактивное ТЗ наше все, т.ч потенциальные клиенты умудряются даже из тривиального техзадания сделать увлекательную аркаду.
В принципе уже привык, что клиентский аппетит приходит во время еды, т.ч порою, начав консультировать по одной теме, внезапно приплетается еще что нить. Ну да ладно. Тут с айтишной сетки по услугам пришел запрос на, казалось бы, небольшую работу, который вылился прям в изюмительный диалог, закончившийся ожидаемо ничем, т.к клиент полагал, что все хотелки – это плевые допы, которые ничего не стоят.
После таких запросов и понимаешь, что не зря просидел полдня с жывосайтом наперевес. Потенциальный клиент жЫрненьким, я курсивом.
– мне нужно настроить сокс прокси для обхода блокировок
– не вопрос, полчаса и 600 рублей. нужен впс за бугром
– только надо чтобы это был шадоусокс
– это нестандартное ПО, но сделаем шадоусокс
– и чтобы была обфускация TLS
– ну в принципе за полдня мона сделать
– отлично, еще необходимо чтобы по реальному домену через клаудфлаер работало
– хммм… это день-полтора надо на поковыряться
– и чтобы сертификат хттпс работал корректно
– ладно, 2-3 дня и 3к рублей.
– а почему так дорого то, вы вроде за 600 рублей обещали все сделать?
…даблЯТЪ!
Один комментарий
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seoonly.ru сказал:
классика)) хотелок неперечесть
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