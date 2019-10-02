Без внятного ТЗ,

Результат ХЗ

Уж сколько раз твердили миру – учитесь формулировать. Но нет, интерактивное ТЗ наше все, т.ч потенциальные клиенты умудряются даже из тривиального техзадания сделать увлекательную аркаду.

В принципе уже привык, что клиентский аппетит приходит во время еды, т.ч порою, начав консультировать по одной теме, внезапно приплетается еще что нить. Ну да ладно. Тут с айтишной сетки по услугам пришел запрос на, казалось бы, небольшую работу, который вылился прям в изюмительный диалог, закончившийся ожидаемо ничем, т.к клиент полагал, что все хотелки – это плевые допы, которые ничего не стоят.

После таких запросов и понимаешь, что не зря просидел полдня с жывосайтом наперевес. Потенциальный клиент жЫрненьким, я курсивом.

– мне нужно настроить сокс прокси для обхода блокировок

– не вопрос, полчаса и 600 рублей. нужен впс за бугром

– только надо чтобы это был шадоусокс

– это нестандартное ПО, но сделаем шадоусокс

– и чтобы была обфускация TLS

– ну в принципе за полдня мона сделать

– отлично, еще необходимо чтобы по реальному домену через клаудфлаер работало

– хммм… это день-полтора надо на поковыряться

– и чтобы сертификат хттпс работал корректно

– ладно, 2-3 дня и 3к рублей.

– а почему так дорого то, вы вроде за 600 рублей обещали все сделать?

…даблЯТЪ!

Один комментарий

seoonly.ru сказал:

классика)) хотелок неперечесть [Reply]

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