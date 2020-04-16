Увидал тут на ХэХэ бомбическую вакансию – SEO спецыолизд в СМИ по онлайн казино: предлагают аж цельных 60 кусков за бомбический опыт от трех лет в сфере построения PBN и раскрутки афф.сайтов в гембле. Причем ищут не абы какую трехлетку, а под формирование команды, то бишь тимлида.

Ржачная история канешн, даже более смешная, чем серчевская вакансия двухмесячной давности, где предлагалось, примерно в эти же башли, идти работать в московский оффлайн офис на Калужской, строить пбнки под гэмблу и бк. Причем, в описалове этот офис подавался, как работа в центре Москвы, за что топикастеру напихали в панамку отдельно. С той разницей, что тут удаленка для профи, а там за те же бабки искали падаванов в оффлайн офис.

Учитывая, что за перводеп башляют где то от 40-50 до 80 бачей, то гуру гэмблинга предлагается работать месяц за 15-20 перводепов, или 1 в два дня. То есть в принципе, при желании, это можно было бы закрыть несколькими сайтами, тем более, раз опыт уровня построения работы с нуля, можно было успеть выстроить нормальную сетку.

На ХэХэ вакансия идет от некоего Цюрих Трейд, который в гугле представлен только каким то армянским холдингом, занимающимся всем, от столярки до продажи толчков.

Это, кстати, типично кавказский подход, заниматься всем сразу и платить по минималке: мне как то подгоняли несколько дагестанских клиентов на SEO, т.ч после первого там было примерно все одинаково и понятно: на вырвиглаз фиолетовом (или салатово-зеленом) сайте порядка десятка разных направлений от стройки до продажи питьевой воды. И огромные мохнатые мужики (или прям красотка директор, но тоже в окружении братух борцух) крайне напрягались, когда я осмеливался критиковать эти произведения сайтостроительства конца 90х, цвета модных мокасин. Ну и показательно, что хотелось полный комплект услуг за рупь-двадцать. Так что не заладилось ни с кем, т.к не очень хотелось работать за копье, да и ехать, если что вдруг, на кирпичный заводик. Кстати такие же шыдэвры прикладного творчества я лицезрел, когда надо было поставить клиенту пачку закавказских проксей и искал хостинги.

И если у ентого Цюриха еще можно понять несознанку комерса, решившего реинвестнуть барыши с продажи толканов, и потому предлагающего такие смешные башли, то в серчевской вакансии люди были из ниши: со мной в рамках серча связался рекрутер, занимавшийся поиском, и предложил попробоваться на тимлида с моей стоимостью. Поскольку в описалове фигурировали всякие черные методы, то я конечно немного очканул, т.ч загнался на анонимный телефон для вацап конфколла, но оказалось, что рекрутер спутал бодание с банами РКН и продвижение на ломе. Терли наверное с полчаса-час с тремя чуваками, которые явно были в теме и занимались этим уже достаточно, но все таки искали людей в офис на 60-80к и, судя по их словам, на тот момент там уже сидело 5-7 человек. Еще как то можно было дать скидку на то, что их основное гнездовье находилось в Киеве, но с чего тогда они искали в дефолтсити, а не в замкадье – не ясно. Для меня было самое забавное, что я изначально вломил рекрутеру три сотни, но каждое утро, что оставалось до созвона с заказчиком, просыпался с пониманием того, что я даже и за лишний полтишок сверху не готов подрываться сосранья и убивать несколько часов в день на дорогу. Причем каждое следующее утро сумма увеличивалась в арифметической прогрессии, давая явное осознание, что в офисе работать я не особо хочу. Так что когда спросили, не возникнет ли проблем с оффлайн работой (да и взаимодействием внутри коллектива), из-за перерыва в офисной работе уже более 10 лет, то пришлось ответить честно, что хуй его знает )) время покажет. Но время не показало, т.к не перезвонили, либо из-за опыта, либо из-за степени о3.14динения, в которое их повергли мои хотелки.

После видел еще несколько вакансий на пейсбухе, и тоже в гемблу от разных контор, из которых только одна показалась интересной – там предлагалось от 150к за удаленку на какую то питерскую контору. Причем чем то вроде миддла, т.ч тож думал сунуться, но чот не дошли руки.

До начала этого года я что то не замечал такого повышенного интереса к гембле, а тут прям полез народ с бюджетами, при том что там в топах и так рулят команды, причем, по опыту накрутки, довольно беспринципные: не гнушающиеся ни стуком, ни прочими пакостями, вроде открутки отказов, дудосом или чернушными прогонами. Ощущение, что либо людям не хватает бабосов в своих нишах, либо кто то пустил слух между коммерсами про то как, якобы, вкусно в гембле, т.ч люди полезли массово.

6 Комментариев

seoonly.ru сказал:

про кирпичный заводик проржал в голосину)) [Reply] Петя сказал:

Интересное движение, однако! Спасибо за наблюдение! [Reply] NewsMan сказал:

Да уж с голодухи на что только не решишься, отчаянный ты парень! ) [Reply] dos1k.ru сказал:

Гембла всегда бабло несет. Может народ прочухал, сколько можно заработать и полез? Я вон тоже на партнерке казино за 2 года поднял 2700 баксов [Reply] As сказал:

Я подумал это просто линк получить на сайт с hh – там же чисто покерный сайтец по нему идет [Reply]

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