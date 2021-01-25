Фантазмы о ковидных тестах буржуям

Друг тут втарился экспресс-тестами под корону, т.к попросили привезти в Бритаху, бо там они стоят за 150+ фунтов, а в России точно такие же в районе 2500р, т.е до 30 фунтов. Причем такие же массово закупают всякие росатомы, нефтяники и прочие корпорации, для удаленных площадок, вроде ледоколов-буровых.



При этом если пачкой брать в сберовской йо-аптеке, то корейские тесты выходят по цене в районе 1600р в упаковке из 20 штук.

Озадачился этой информацией, как водится в 3-4 ночи, и полез гуглить: на ебее вообще не нашел нефига, при том что тесты от хламидиоза или гонореи лежат – бери не хочу, на амазоне аналогично. В выдаче киты (которые набор юного дохтура coronavirus test kit) стоят от стохи грина до 150 фунтов + плюс экспресс доставка.

Из РФ если отправлять почтойроссии, то посылка в бритаху, грубо говоря, выходит в районе 500р авиапочтой и 2к через EMS, т.е тоже можно отправлять бесплатно, закладывая 2к на накладные расходы и получая 4-5к с одного теста, даже если поставить ценник в 80-90 евриков.

Ограничений для отправки тест комплекта особых не нашел, тем более что до штучных отправок не думаю что доебутся. Может конечно на принимающей стороне возникнет головняк, но тоже сомнительно, т.к к примеру из бритахи отправляют по миру.

Причем если по “buy coronavirus test” в Бритахе всего 700-600 поисков по разным ключикам, то “covid test” имеет почти полмульта с высокой конкуренцией, где раздрай от государственных сайтов до авиакомпаний. Даже “covid home test” имеет порядка 20к, причем в хоумтестах конкуренция крайне лайтовая, но судя по выдаче – гугол ревниво следит за тем чтобы туда не пролезли.

Пожалуй процессить это дело стоит через какую нить oplata.info, а не палку, т.к последняя может запросто кинуть на бабосы в такой теме.

В теории можно запупырить сайтег на коленке и попытаться двинуть его, даже без вложений в опт, а тупо выхватывая тесты поштучно под заказ. Хотя тут вложений на 40к, с учетом сайта и текстов от нейтивов, для пробного шара, который может принести 100к+ чистогана, но может и не..

Единственный вопрос, наскока реально пробиться в топ10, точнее пустит ли сам гугол в такую скользкую тему (при учете того что в топе сидят авиакомпании), и как долго продлится вся эта истерия.

Один комментарий

seoonly.ru сказал:

неплохо так, весьма неплохо [Reply]

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