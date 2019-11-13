Всего двое суток плясок с бубнами и теперь могу накатить любую версию Windows на VPS в немецком хостинге Contabo. Ну как любую, NT4.0 наверное не очень встанет, а 7 и 10 зашли как к себе домой. Ну а больше особенно и не надо.

Теперь вот думаю, а не дропнуть ли мне два дедика от Kimsufi, обходящиеся мне в ~55 евро, если все тоже самое можно получить на трех впсках за 15 совокупных евро.

Надо заметить, что Contabo мы любим за дешманские, но производительные тарифы, ибо где еще можно взять за 5 евросов в месяц 4*vCPU/8 Gb RAM/200Gb SSD c бурстом до 200Mbps? Причем максимальная VPSка будет аж с 60гигами оперативы и 10 ядрами, всего за 27 евро – у Хетзнера это минималка за полудохлый i7 с 16 гигами оперативки.

Естественно, что добропорядочные немцы хотят за установку Windows на VPS дополнительных денег за лицензию, тем более что по лицензионным правилам Microsoft поставить они могут только серверную лицуху, чья стоимость растет пропорционально стоимости VPS (а точнее количеству ядер): для VPS за 5 евро -Windows Server 2016 стоит 5 в месяц; а у максималки за 27 – уже 37 евро в месяц.

При этом, надо заметить, в Contabo работают не идиоты и они прекрасно понимают, что ушлые клиенты будут пытаться прикрутить винду бесплатно. Поэтому в системе VPS отрублена поддержка виртуализации, т.ч KVM в Contabo VPS просто не запустится.

Учитывая, что установка Windows на Contabo VPS у меня занимает порядка часа, при наличии четкого мануала, то цену в 1500р за подобную установку считаю оправданной. Если же человек идет рефом, то могу поставить за 600р.

За эти деньги будет установлена винда, настроена сетка, чуть подрихтован загрузчик, чтобы система грузилась быстрее, дан доступ по RDP и порт RDP будет убран со стандартного на >10к. Винда будет не активированная, т.ч там сами как нить – лекарств в тырнете полно.

Можно конечно поныть на тему ценника, как делают некоторые граждане в кворке, но, учитывая минимальную аренду 5 евро, даже на минимальном тарифе стоимость лицухи отобьется за 4 месяца, а на более высоких может и за 2 недели. Тут точно также как и с инстал платежом, который не так давно ввели Contabo – вроде всего 5 евро, но на месяц уже жалко; тогда как если брать на полгода, то установочный тариф будет уже 2.5 евро.

Единственный минус хостера, так любимого дорвейщиками, порнушниками и прочими представителями вебмастерской братии, заключается в том, что они принимают деньги только через палку или скрилл. Что конечно говорит о добропорядочности хостера, но делает его оплату проблематичной: по крайней мере для тех, кто пользуется киви и при этом полагает, что пейпал – это ужасная платежная система.

Если хочется поковыряться самостоятельно, то даю хинт – у Contabo все работает под Proxmox VE, т.ч для KVM под Proxmox нужен фёдоровский драйвер VirtIO-SCSI, иначе винда просто не увидит диск. Поэтому тут два пути:

поставить где то во вне Proxmox, установить винду, накормить её дровами, сделать имидж и развернуть на диске из Rescue режима, с помощью dd; создать виндовый загрузчик, который будет подтягивать кастомный установочный диск с предварительно прошитыми дровами.

И тот и другой пути занимают достаточно много времени, поскольку по непонятной причине, у Contabo все настроено так, что не все утилиты, которые казалось бы, должны решать проблему, её реально решают. Именно поэтому установка Windows на Contabo превращается в увлекательную аркаду.

14 Комментариев

seoonly.ru сказал:

и хрумер туда запилить)) [Reply] хостермен сказал:

Сам подумай, по таким ценам невозможно продавать честные ресурсы. Гарантировано будет overselling, а значит будет хромать качество, как только нода приблизится даже к средней загруженности [Reply] Ivan сказал:

А то можете сказать о ВДС в этой конторе contabo ? Надежные они или есть свои какие то проблемы особенности ? [Reply] Ivan сказал:

Понял Вас. Спасибо. Хотел туда переехать от инферно (inferno), так как у него цена слишком завышена на ВДС когда здесь можно взять такие вкусные вдски ) [Reply] Ivan сказал:

Понятно. Ну я и сам разбираюсь в linux ) [Reply] Alex сказал:

Где у них сервера географически?

Анчоус, как связаться? [Reply] Maks сказал:

Привет, а можно на впс как-то браузер поставить хром, например, без винды. Подключаться к впс с компа через удаленный рабочий стол и в инете шарить через этот браузер с впски? [Reply]

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