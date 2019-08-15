В моей коллекции хостинг лулзов прибыло.

В воскресенье я немного покормился с нескольких егзбердов, строивших красивые конспирологические теории, касаемо дудос атаки на сервера Inferno, в духе блокбастера “РКН наносит ответный удар”.

Причем человеки на полном серьезе полагали, что завалить такого монстра как Инферно невозможно и тут требуется государственная поддержка, не меньше. Не помогали ни отсылки к бот-нету на IoTs мираи, ни к атаке на OVH емкостью 1200Gbps, реализованной несколько лет назад как раз на этом бот-нете, ни то что другие клиенты Serverius в голландском ДЦ также благополучно лежали.

Ну да ладно.

А вот сегодня в гэмбл чат подвезли веселый скриншот от русскоязычного хостера Well-Web, зазывающего на свои голландские сервера различные мутные проекты. У нас абузоустойчиво, говорили ребята, не надо бояться мордорской терании.

Забавно, когда кукареканье про абузоустойчивость оборачивается таким вот обсером, что уже не раз демонстрировали многие хостеры, форсящие себя как абузоустойчивые ко всему, что в Канаде, что в Трибалтике. У нас тока через суд, били себя пяткой в грудь наивные ребятки. А потом приходили тамошние легавые, открывали с ноги дверь в серверную и забирали что надо. Особой пикантности ситуации добавляло то, что владельцы хостинга, иногда, узнавали об изъятии оборудования уже постфактум.

Ну и надо бэкапить свои сайты всегда, везде и в любую погоду. Поскольку, в тех же штатах, были прецеденты, когда оборудование выносилось из хостинга целиком. И главное с концами.

UPD 16/08 Занятно, Inferno завел сетки через StormWall т.ч у них все работает более менее нормально. Но атака на Serverius продолжатся и ближе к ночи тяпницы прилег Mchost и Fozzy. Причем, в отличии от Инферно, сапорт хостингов благополучно ушел в мороз, чем славятся небольшие реселеры.

Оставить комментарий