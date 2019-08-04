Возник тут у меня спортивный интерес, а что реально дает ссылка с WikiPedia?
И решил попробовать сделать на один документ штук 10 ссылок с Википедии.
На выходе получилось порядка полутора десятков ссылок, причем не только с русскоязычного варианта, но и с других, вроде британского, болгарского, азербайджанского и ты.ды.
Итого, помимо русскоязычного домена ru.wikipedia.org получил ссылки еще с 8 субдоменов различных языковых версий.
Все ссылки ведут на одну статью моего стародавнего лытбыра, тематически совпадающую с ссылками, но сама она про другое. Тематика информационная, запросы так, типо нк-нч/сч. Единственная проблема, что сайт довольно давно и плотно под фильтрами, т.ч траф там минимальный – максимум 120-150 уников в сутки.
Перед тем, как накатить ссылочки, снял позиции, которые буду чекать в течении 1-2 месяцев и выкладывать сюда.
Все ссылки, как и следует ожидать от Википедии, идут с атрибутом nofollow, т.ч в теории влияние должно идти исключительно через траст домена, бо анкорный вес не передается. Так что положительно сказаться может, но теоретически не значительно, именно от того, что тематика будет игнорироваться из-за nofollow.
Так, опять же в чужой теории, подразумевается, что ссылка с Вики может принести некоторое количество трафика. Правда не думаю, что он хоть как то конверсионный.
Но погляжу как пойдет, ибо тема то интересная.
5 Комментариев
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DimaX сказал:
В прошлом году потратил несколько килорублей, заказал размещение 2 ссылок на википедии на 1 страницу сайта финансовой тематики, получилось, модерацию прошли, с тех пор прошло уж больше года, кажется, но… никакой движухи в Я не было по позициям, а в Г сайт под фильтрами, там как были позиции за 100+, так и остались. Печалька.
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Егор сказал:
На свои традиционно стараюсь ставить по 1 ссылке. Влияния особого не замечено, но считается, что dofollow ссылки работаю лучше, если есть ссылка с Вики. Траст опять же ..
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anchous Reply:
August 6th, 2019 at 2:51 pm
ну одна ссылка и не даст ничего особенного, тем более из под ноуфоллов. потому десяток и приземлил сразу )) сейчас правда разжился прям бобовейшими ссылками с эпл и айбиэм, они и к тому же открыты для индексации, посмотрю что даст в течении месяца.
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Серега сказал:
на форум поддержки эпл запостил месагу с ссылкой?)
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anchous Reply:
August 4th, 2019 at 8:04 pm
ну вот (( спойлернул на славу. жаль конечно, но вполне может быть что именно из-за того что в гугле проблемы. ибо яндексу на такое ссылочное пофигу, а вот гугол как раз любит
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