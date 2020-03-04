Все что вы хотели знать о Contabo, но боялись спросить

За прошедшие 3-4 месяца, с того момента как начал предлагать услугу установки Windows на сервера Contabo, наднакопилось некоторое количество ситуаций и вопросов, разбор которых решил вынести отдельным блоком, чтобы не перегружать изначальный пост.

О чем речь: VPS немецкого хостера Contabo является одним из лучших предложений на рынке по соответствию цена/качества, т.к за небольшие деньги предлагают производительные VPS, по заявленным мощностям, уделывающие гораздо более дорогие выделенные сервера, но всегда есть некоторое но, например по процессорным мощностям, о которых ниже.

О хостинге: хостинг немецкий, два дата-центра: один огромный в Нюрнберге, второй, раз в пять меньше, в Мюнхене. Суммарная емкость канала порядка 200Gbps. Хостинг довольно лояльный, разрешает все что ни запрещено: спам, хакерство и впны-прокси если абузят.

Ресурсы VPS: покупая VPS вы должны понимать, что это не выделенный сервер и ресурсы шарятся между пользователями. Вся информация о хостинге есть в таблице тарифов, не стоит спрашивать у меня очевидные вещи, которые отображены в сетке тарифов или интерфейсе админки. Единственное, на что хотел бы обратить внимание:

скорость VPS на любом порту не может быть выше 200Mbps на пиковой нагрузке (при этом если нагрузка держится на уровне 100Mbps более 9 дней, то канал принудительно сокращается до сотки) под процессорами, чаще всего, у хостеров понимаются так называемые потоки. полагал, что у Contabo все таки имелись ввиду ядра процессора, но после жалоб на затыки на уровне проца при ресурсоемких задачах, склонен полагать, что считают они все таки потоки, а не ядра. диск в системе, как можно убедиться на скрине, вполне себе соответствует заявленному SSD: первая скорость запись, вторая чтение

Об услуге: в рамках услуги, я ставлю чистую систему Windows на VPS, устанавливаю сетевые драйверы и даю к ней доступ по RDP. Также попутно я устанавливаю агента гипервизора. Язык русский или английский, сервис паки и прочие версии на мое усмотрение: сервис паки и прочие апдейты вы накатываете самостоятельно. После передачи доступов и подтверждения, что вы зашли и все нормально, услуга считается оказанной и дальнейшее разруливание проблем с софтом, производительностью, временем, отлавливание багов костыльного прикладного софта возможно только за отдельную плату по цене консультаций.

Активация: ставится не активированная винда, далее вы уже сами решаете что с ней делать – превращать в триалку или кормить таблеткой.

Виртуализация: на гостевых машинах, ака VPS, отключен функционал виртуализации, т.ч виртуалка в виртуалке в виде KVM или Proxmox в ней не запустится. Абсолютно такая же история и с виндовыми приложениями для виртуализации: Oracle VirtualBox и VMware, они ставятся, но при попытке стартануть виртуалку, валятся с руганью на то, что для хостовой машины (которая для основной системы гостевая) не включена поддержка аппаратной виртуализации. Имхо, даже сама идея такой рекурсивной виртуализации – богопротивна, по причинам минимальной стоимости умноженной на прерывания: хотите пачку виртуалок, берите дедик в Kimsufi – он стоит не сильно дороже. Ставится либо Windows, либо Unix. Поставить и то и другое возможно, разве только, в режиме попеременной работы, управлять которой вы можете как на уровне VNC доступа, так и профилями загрузки. Вы также можете поставить из одной версии Windows – другую.

Операционная система: установить возможно любую чистую систему, но где то с января, видимо, после одного из обновлений системы виртуализации хостинга, появились рандомные жалобы на тормоза в старых операционках, т.к драйвера в агенте, например, для WIN7 датируются прошлым августом. Сборки и прочие наборы костылей ставятся крайне криво, поэтому берусь только за стоимость установки и без гарантий, что вообще установится: если система таки не встает, то полностью оплачивается повторная установка нормальной системы. О проблемах с Windows7 предупреждаю, поэтому если он в последствии хочет поставить WIndows 10, то может сделать это самостоятельно, с доступом из VNC. Для меня это новая отдельная установка.

Легальность: по политике мелкомягких, поставить нелицензионную серверную версию на хостинг возможно, спецом для этого предлагается 180-дневная ознакомительная активация. На рабочую станцию это не распространяется, даже в лицензионном варианте, именно поэтому хостинги предлагают только серверные версии. В теории, хостингу по большому счету наплевать, что там ставит пользователь, но, учитывая, что мимо него ежемесячно проходит от 5 до 37 евросов, то, в случае обнаружения, может и залупиться.

Производительность: мои задачи, по веб-фаршу, Contabo закрывает полностью, но от нескольких клиентов, кто использовал какие то лютые молотилки, чаще всего парсеров, были жалобы на тормоза как со стороны диска (например в Win7 – см. пункт про OS), так и затыки на уровне проца. Также не рекомендую брать под винду машины менее 16Gb RAM, т.к ставится 64битная система, которая жрет ресурсов вдвое больше обычной х32.

Резервирование: в самой панели управления хостингом Contabo имеется функционал создания так называемых снапшотов – мгновенного снимка состояния системы. Находятся оно в управлении VPS – в графе Snapshots. Хостинг не дает 100% гарантии что восстановление будет корректным, поэтому можете также дополнительно озадачиться созданием внешней резервной копии, например, средствами Acronics.

Скидка рефам: рефом считается каждая продажа произошедшая по партнерской ссылке на хостинг. Статистика партнерки может подтупливать, т.ч продажи засчитываются через несколько часов, максимум на след.день. Но тут есть небольшая загвоздка, т.к правила партнерки говорят о том, что это происходит вне зависимости от того, новый это пользователь или же имеющий аккаунт; тогда как манагеры на стороне сервиса трактуют так что повторные заказы могут быть отклонены. Если я не вижу продажу в статистике, то работа стоит обычных денег. Выводы о рефстве, я делаю исключительно на основе данных партнерки. В том случае если вы заказывали по рефке, то сумму я выставлю после подтвержденной оплаты

Обучение: руководства и видеотрансляции процедуры установки не предлагаются. В интернете имеются несколько мануалов из которых можно понять общий принцип установки и подрихтовать их напильником.

Несколько сложных моментов:

На рабочих станциях (в смысле не Server Edition) замечен баг времени, которое слетает в локальное немецкое GMT+1. Вызвано это некорректной отработкой синхронизации времени, происходящей в хостовой машине по крону. Пока пытаемся побороть с одним из клиентов, пробуя различные методы. Серваки при этом временем не страдают, но неизвестно что будет при очередных обновлениях системы виртуализации.

Для решения проблемы следует попробовать последовательно (после каждого применения перегрузить машину): ввести в dos-промте команду

C:\Windows\system32>bcdedit /set {default} USEPLATFORMCLOCK on установить следующий регфайл

gist.github.com/cubuspl42/ab9fa93f38cd6245884cb8adedfe76ca Если отваливается RDP, что уже несколько раз встречалось на WIndows 7, но при заходе через VNC оказывается, что система жива, а упала сетка; настройки TCP/IP следует задать статически: при высокой нагрузке на сетевой стек, например при накрутке поведенческих факторов или парсинге, в какой то момент падает обмен с DHCP сервером, после чего вроде бы настроенная сетка, встает колом Если софт тупит или сыпятся ошибки, то надо попробовать отключить Windows Firewall и Defender, т.к были замечены проблемы с различным софтом, как под Server Edition, так и под Workstations

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