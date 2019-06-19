Регнулся тут в партнерке одного русскоязычного софта. Причем нашел его на серче, где разрабы обещали 20% от платежей юзверей.

Регнулся, написал статью заточенную под него и жду. Вижу по трекеру, что переходы идут, реги есть, а дохода вот нет.

Ну бывает так, переходит потенциальный клиент, регается, но не покупает. Сталкивался с таким неоднократно.

Тут захожу на днях в панельку софтины и вижу, что клиентов привел уже 20 штук, а бабок все равно нет. Начинаю чесать репу и замечаю странную колонку, где написано 0%. Читаю – херакс, а это партнерские проценты.

Пишу в саппорт, мол чо за хрень то? Ответ порадовал – мы в ручном режиме включаем, базовая ставка 5%. Все обычно сразу обращаются.

Охуеть маруся, думаю. В партнерках десятый год гужуюсь, но первый раз вижу найобку, что базовая ставка по реге в партнерке 0% и надо дополнительно просить, чтобы тебе поставили процент.

Минус 150 баксов за невнимательность.

Интересуюсь, мол а как бы в вашей теме 20% заявлено, а не 5%.

Ну мы типо сменили команду, поэтому у нас новые правила, а ветку мы не обновляли. В партнерке, что примечательно, при реге информации о процентовке нет.

Ну заебок конечно тема – проценты по требованию, причем не те что заявлены изначально. Хотел сначала нахер снести статью, потом подумал, что траф на неё маломальский идет, пусть висит.

Так самое западло, что пока эти кексы полдня включали процент, еще 4 человека регнулись. Итого -24 реги: пусть и не 10к мимо, а даже 2.5 – все равно обидно.

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