Сетевой флуд Mac OS

Прикольная конечно система MacOS.

Несколько дней мучился с челом, перед которым стояла проблема, что он не мог с Украины грузить какие то таблицы на сервис в материковом Китае, т.к загрузка не проходила. Дескать, перебрал какую то туеву хучу VPNов-проксей и все пофигу – не идет загрузка.

Ну ок, люблю порою взяться за какую нить тугую проблему, чисто ради повышения собственной образованности: набрал пачку серваков в разных точках Евразии, от Москвы до Сиднея, почекал маршруты и пинги до его сервиса. Удивился, т.к наименьший пинг был из Новосибирска и Токио, но из Токио были потери почти 30%, тогда как из Новосиба было всего 19%.

У остальных потери были в районе 20%, но самый прикол, что с одной из московских точек потери были 0, при том что отклик был порядка 320ms.

Выдал ему пачку проксей для теста – не зашло. На сем расстались, т.к дальше морочиться уже не стоило свеч. Но сегодня, выполняя заказ на большую партию норвежских прокси, случайно набрел на гонконгские сервера по сходной цене.

Спросил у человека повторно, бум ли терзаться дальше. Выслушал лекцию, что Гонконг – не Китай. Там и правда есть особенности, но кроются они не в фильтрации фаервола “золотого щита”, а в магистральных каналах и их точках сопряжения, которые в материковый Китай, довольно изощренные. По этой причине, я изначально полагал, что Сингапур должен был прокатить, но ни один из дц не подошел.

Решили затестить Гонконг – закачка пошла уверенно, но через несколько минут на 80-90% загрузка отваливалась. Включил логирование на стороне прокси, и, мягко говоря подохуел, т.к лог сплошняком состоял из запросов к icloud.com и icloud-content.com.

Поинтересовался чо он там делает: оказалось, что у него макось и проксю он прописал в системные настройки, т.ч макака благополучно нонстопом перешептывалась с родным Apple, по ходу дела, синхронизируясь в режиме онлайн и забивая потоками все что можно. Ибо после того как прописал проксю уже отдельно в специально установленную мазиллу – 10меговый файл улетел за несколько секунд.

Хотя, что странно, в логах все равно присутствовали обращения к icloud.com, хотя и гораздо меньше.

Понятно, что 10ка со своей телеметрией флудит примерно так же, хотя все же полагаю, что поток данных там сильно меньше; но макака позиционируется как самодостаточная машина для нубов: ноут включил, голову отключил.

Ан нет, а там, оказывается, секретик.

Надо юзать не благословенный Safari, а например Mozilla, где можно проксю прописать исключительно для бродилки. Или же прикручивать к сафари какой нить плагин, уж не знаю, есть ли такие или нет.

3 Комментариев

seoonly.ru сказал:

мозила топ)) [Reply] seoonly.ru сказал:

ну огрызок дает)) [Reply] Петя сказал:

Спасибо! очень интересный факт! [Reply]

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