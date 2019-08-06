Вспомнив о том, что у регистратора 2Domains сейчас акция на info’шки по 99р (т.е $1.5 против 11 бачей у интернетбс и продления за 1300+) решил нарегать несколько штук дропов под тесты.

Захожу в свой бронзовый акк на 80+ доменов, ввожу пачку нужных доменов, и немного охуеваю от ценника в 259р.

Перехожу на основную морду сайта 2Domains, ввожу один из доменов и искренне удивляюсь, т.к показывает 99 рублей.

Пытаюсь провести процедуру еще раз. Все то же самое, 259р.

Иду на REG.RU чьим реселлером является 2Domains, проверяю – предлагает регнуть за 99р.

Захожу в акк 2Domains, куда регаю на дядю васю всякий дорвейный мусор и пбновский стрем, за который могут наехать правообладатели. Там у меня от силы штук 20 доменов, т.к пбны продлять не жалко, а дорки дропаются. Пытаюсь регнуть инфошку там.

И все норм, хавает. Такая вот интересная заковыка, по которой домены по сниженным ценах могут купить нубы, у кторых десяток доменов, а вот те у кого блатной тариф – не фига.

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