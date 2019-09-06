На волне войны, развязавшейся прошлой весной между РКН и Телегой, решил половить рыбку в мутной воде и побанчить прокси под телеграм. Настроил все на дедике и начал продавать по 30 рублей.



Хулитам, полагал я. Всего то полторы-две тыщи клиентов и вот уже гигабитный дедик будет шуршать в плюс.

Ага, держи карман шире.

Бизнесок оказался довольно геморойным, т.к чуть ли не каждый день находился умник, считавший нужным мне сообщить в чат-бот о том, что “30рублей нехуясебе!!!!1 – я бесплатно у себя поднял”.

При этом на веерных блокировках РКН люто возрастало количество криворуких далдонов, которые не могли нормально скопировать пароль, вставить порт или пытались ломиться из локальной сети с заблокированными портами. Причем через одного начинали истерить, словно человека кинули на квартиру, а не оплатил 30 рублей. И не разбираясь строчить отрицательные отзывы – тут кидают, мне не ответили целых 5 минут!!!!1 Так что в какой то момент даже перестал при отзывах разбираться и тупо возвращал деньги, после чего банил от последующих покупок.

Единственный плюс был в том, что несколько покупателей трансформировать в эксклюзивные предложения для групповой работы, т.к у людей офисы использовали телеграм как корпоративный мессенджер, т.ч для 50-70 человек это уже стоило 400-500р, что в принципе довольно не плохо.

В итоге худо-бедно приблизился к отметке в несколько сотен клиентов и тут то Дуров выкатил свое новое детище с автопоиском проксей, т.ч число клиентов опять планомерно пошло вниз.

Так собственно все и продолжалось до сегодняшнего дня. Благо офисные клиенты держались, поскольку для них была важна стабильность соединения. И хоть это делало всю эту затею более менее отличной от мартышкиных трудов. Я хер знаю откуда там у проксибалаболов десятки тыщ клиентов. Может как в моей истории про настройку 50 тыщ проксей?

И вот сегодня покупает некий прекрасный принц новую проксю, при том что последний новоприбывший датируется неделей назад и, по прошествии 2-3 часов, у меня отваливается соединение с телегой и ssh с сервером.

Проверил ssh с европейских серваков, сервер пашет, с российских местами. Причем соединение есть с мтс и мегафон, а с мгтс отсутствует. Потом через пару часов отпали и ОПСОСы.

Думаю вот же ж блядина, выписываю его и нескольких подозрительных новичков.

И начинаю перенос на новый сервак с разделением клиентов на небольшие сегменты, чтобы гарантировано поймать эту блядь за хвост.

Старых, типо проверенных, сажаю на отдельный айпишнег, типо люди от трех месяцев уже арендуют. Выдаю нескольким запросившим сразу, иду по делам, возвращаюсь, начинаю раздавать оставшимся. И тут хуяк, по прошествии 2 часов новый айпи улетает тоже в бан.

Озадачиваюсь, ибо реально какая то хуйня. Начинаю сегментировать уже старых клиентов, ввалив в пачку новых ипок больше чем заработаю за месяц. Пытаюсь разговорить тех кому уже выдал заблокированный, меняю на индивидуальные айпишники, которые естественно не окупятся, но позволят понять где утечка.

В итоге чувствую себя уже каким то Эркюлем Пуаро, пытающимся вычислить крысу в Восточном экспрессе.

И главное не понятно. НАХУЯ? И как в дальнейшем защититься от РКНовских стукачей.

З.Ы кстати один из первых кому выдал проксю и арендовавший до этого 4 месяца, на вопросы о том, что он использует и какие приложения стоят на устройстве, плавно ушел в мороз. Хотя хныкал что у него снова ничего не работает.

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