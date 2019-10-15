Хорошая штука Excel. Практически незаменимая в работе манимейкера, а уж в связке с Notepad++ вообще решает 90% задач с объемами данных.

Чего тока им не делаешь – и коды всякие генеришь, и текстовки для клиентов, и массивы ип6, и домены чекаешь, и имеющиеся сетки на соответствие клиентским.

С неделю назад коллега спрашивал в скайпчате на счет того, как свести данные с разных источников по семантике, т.е выгрузку с яндекса и с гугла, так чтобы поиск осуществлялся по таблице с ключами Яндекса и при совпадении подставлялись данные из таблицы в Google.

Особо вникать не стал, но он вроде как то порешал с помощью КейКоллектора, а у меня вышло аккурат с помощью Excel.

имеем 2 комплекта данных по ключам, в одном две колонки со списком ключей с Яндекса, в другом тоже самое, но с Google. Ключи использовались одни и те же, но на выходе получалось, что с Google ключей меньше, т.ч надо было отыскать соответствие в колонках Яндекса по полю ключа и при совпадении поставить значение частотности из колонок Google.

Перепробовал несколько навороченных формул, но они начинали глючить при попытке растянуть на колонку. Оказалось что все делается вообще элементарно, через функцию =ВПР , отвечающую за поиск по массивам данных.

Итак, в колонках A,B,C находятся ключ и данные по Яндексу. В колонках G и H – данные по Google. Так что по формуле надо найди соответствие ключу A$ в массиве G1:H100500 и значение из второго поля поместить в соответствующее поле D$

Выглядит это как:

=ВПР(A2;G1:H100500;2;0)

Там где формула ничего не находит, ставится Н/Д

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