Воткнулся тут в пейсбухе в один холивар на счет предоплаты, что дескать исполнители и заказчики, они тоже с Марса и Венеры, т.к первые работают только по предоплате, а вторые только по постоплате.

Ну и кто то ввернул про то, что деcкать постоянные клиенты – это благость и с ними можно спокойно работать и без предоплаты.

Вот на этих словах я прям поплыл, т.к вспомнил, когда лет 15 назад тоже был молодым, красивым и наивным. И тоже полагал, что постоянный клиент – это почти твой родственник, которому можно доверять в финансовых вопросах.

Но жизнь неоднократно совала носом, приговоривая, нехуя брат. И периодически, по итогам общения с клиентами, вспоминалась старая советская поговорка, которую я неоднократно слышал в гарнизоне “Куда солдата не целуй, всюду жопа”

Так вот о систематической ошибке выжившего, в работе с постоянными клиентами: клиент тебе не друг, не брат и не сват. Поэтому через хуй могут вертануть в любой момент, и вариантов для этого море.

Единственное, что более-менее может гарантировать какую то защиту от неожиданностей – это личные контакты с тем, кто платит за работу. То есть, в случае конторы – это не менеджер проекта, бухгалтер, фин.дир, а владелец или вообще инвестор. Причем в единственном числе. Во всех остальных случаях клиент постоянен сугубо в моменте постоянности системы.

Начну с того, что у меня все постоянные, крупные клиенты, с кем доводилось работать по проксям от года, отваливались на стадии смены зоны ответственности. То есть приходит новый васян, взамен человека с которым ты работал несколько лет, оттачивал систему; и без здрасти шлет тебя нахуй, либо вообще сразу, либо по прошествии 1-2 месяцев. Уж не знаю, из-за того ли что ему надо показать эффективность, найдя более дешевый вариант, или из-за того что он приходит со своими подрядчиками-откатчиками, но если в письмах со стороны сервиса-конторы меняется адресат, то я уже четко знаю, что с клиентом осталось работать не долго. Причем старому контакту не обязательно уходить из конторы, он может просто скинуть эту работу на нового сотрудника, и это уже предрешено. Именно на этом моменте можно забыть, что вы с их сотрудниками часами терли в чатах, решая их какие то специфические проблемы, работали по выходным и ночами – тебя могут даже забыть известить, что они с тобой больше не работают, а ты на старых дрожжах еще будешь отпускать услугу в кредит доверия.

Это причем не только в онлайне: когда я работал по айтишному аутсорсу-клиентскому seo, все происходило точно также – новый сотрудник, например в должности тех.дира и все, не помогал даже официальный договор, т.к новый директор начинал чота качать, требовать каких то ништяков не оговоренных в договоре, выставлять претензии. Причем как то была история, когда не помогли хорошие отношения с владельцем конторы, т.к техдир накручивал финдира, которая в свою очередь дула в уши второму владельцу, т.ч в срач сначала была втянута она, а потом и совладелец биза. Другое дело, что бабки, на которые меня кинули за пару месяцев, я отбил на другом проекте этого владельца, но это уже другая история, которая могла бы и не произойти.

Точно также возникает вопрос постоянства, когда внутри коллектива начинается дрязга за власть или бабло. Доводилось неоднократно наблюдать в конторах, с которыми сотрудничал по небольшим проектам, что как только вопрос вставал на более мульта, сразу же начинались какие то дрязги и интриги и твое, казалось бы непреложное экспертное мнение, годилось тока на подтирку жопы, т.ч люди притаскивали в проекты факаперов со сметами в полтора раза больше, чем предлагали мои подрядчики. Но тут хотя бы оставляли меня в качестве внешнего надзора, т.ч я ловил лулзы от того, как приведенные подрядчики заваливали все сроки и увеличивали смету в режиме реального времени.

Да и прямые отношения тоже – лет 5-6 калымил админством в нескольких небольших студиях-продакшенах, причем контакты были именно на уровне владельцев этих небольших контор, т.к до этого, лет пять, отработал с ними в большом кинопродакшене. Специфика биза была такова, что бабло с проекта, студии могли ждать по полгода, так что с финансированием ставилось проблематично и мне пережимали смешные бабки в 300-500 бачей. При том, что бабла на офисы в центре москвы, зарплаты сотрудникам, поездки за бугор и новые проекты, почему то, вполне хватало. Когда я допетрил, что меня элементарно ебут в мозг, то 2-3 постановки вопроса ребром “нет ножек- нет мультиков” решали проблемы, но все равно в нескольких конторах встрял на бабки, которые удалось снять только после внештатников, после чего сворачивал отношения.

Так что любые, типо, доверительные отношения с клиентом – это в большинстве случаев самообман. Встречаются конечно крайне приятные клиенты, которые если что и предупредят о завершении отношений и пойдут на встречу не только в проламывании стоимости, но их меньшинство. По этой просто причине всегда надо держать хвост по ветру и уж точно не возлагать чрезвычайно сильные надежды на шкуру медведя, руководствующегося только своим аппетитом.

Поэтому, имхо, только предоплата, только хардкор. Уж лучше недосчитаться денег, чем проработать на халяву.

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