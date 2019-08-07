Уже с месяц, наверное, снова вернулся к тематике PBN: клепаю впараллель несколько сеток под свои прокси, под шлюхосайты на продажу и попутно присматриваюсь к гемблу.

Ну и самое сложное, заставить себя не покупать всякий шлак, который имеет DR20-30 по ахрефсу на ссылках буквально с 1-2 доменов.

Тут, кстати, появилась мысля о том, что ахрефовский DR перетекает через 301 редирект, поскольку уже неоднократно встречал сильный DR за отсутствием ссылок вообще. О чем даже интересовался у товарища, который за последние несколько лет, работая по финансам, поднаторел в этом деле сильнее меня.

Ибо уж больно это напоминает истории с фейковым пыром, когда домены с десятком говноссылок ловили пыр5-6.

Подводных камней в PBNоведении много, но основной в том, что среди тысяч дропов, с так себе ссылками, хорошего ссылочного, да и со старым сайтом, буквально по пальцам руки.

Вот сейчас как раз думаю, брать ли с полдюжины очень симпотных дропов британских эскорт агентств (полученных после разбора 4-5к дропов), имеющих по несколько сотен ссылок с 10-20 доменов. Ибо это ссылочное весьма опосредственное и со слабым домен рейтингом с такого не то что за 20-30 бачей ссылку не продашь, а хорошо если за 5-10 кто то купит.

Но сегодня проснулся один сказочный PBNщик, у которого я запрашивал домены еще в январе. Пишет, что типо мы расширились и готовы размещать. Ну и я попросил прислать список площадок.

Я конечно особо не ожидал откровений, так как брал уже списки на мауле и в пейсбухе у нескольких PBNноводов, но там ссылок на дропе было хотя бы 5-10. А тут блядь, $15-20 в год за ссылку с дропа, имеющего 1-2 ссылки. 1 блядь ссылку, ПОСТУМ!

Так, к сведению, чтобы одна ссылка дала в районе DR20 – это должен быть донорский домен уровня IBM. И все равно, такой сат, мало чем отличается от нулевки, уж лучше такие домены подклеивать к внутрякам.

И вообще из ~177 сайтов, больше 50 доменов имеет всего 18 сайтов, а вот менее 10 – аж 93 домена.

Мне кажется, что люди решительно ебанулись, предлагая подобный шлак. Хотя конечно, если пересчитать в бабосы, то получается забавно, поскольку с морды они продают 5 ссылок, а статейных до 20. Итого 200-300 бачей с говнодомена в год (если конечно что то продадут), чья себестоимость 10. Но шансов, что такой сайт дропнут через полгода, как было с Проскудиным – примерно около 90%.

08.08/З.Ы сцуко, до слез…. запросил у этих граждан 4 урла наиболее бобовых площадок – один даже 600 доменов и 30к бэков, типо студия создания сайтов. Думаю, не хера себе они сквозов насовали. Держи карман шире – 99% ссылок это бляди и бдсм. Был какой то шлюхосайт на дропе, перед тем как эти граждане свой ламповый PBN выкатили.

У двух других львиная доля ссылок – это редиректы, в том числе с гугла, вида https://www.google.com.ag/url?sa=t&url=http так что реальных доменов там от силы 2-3 штуки, но Ahrefs DR > 40 Причем, судя по графикам ссылочного профиля, это именно нонешние хозяева, в апреле-мае 2019 года умышленно нагнали редиректов на домены.

И только один более-менее качественный айтишный дроп.

Тема с Ahrefs DR вообще меня доставила, вероятно британские эскорты, о которых толковал выше, возьму и качну до DR~10, дабы вопросов лишних не было, т.к ссылочное там норм, а вот DR около плинтуса )

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