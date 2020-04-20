Не прячьте ваши денежки

Повстречал тут в нескольких чатах очередную бояку, что налоговая с апреля следит за переводами в платежных системах.

Как примерно и в прошлогодней истерии с НДС на платежи по картам, тут ОБС по принципу слышал звон: налоговики теперь могут запрашивать у платежных систем (вебмани, киви, яд, нужное подчеркнуть) данные по транзакциям конкретного счета, также как и ранее у банков.

Собственно этим и обусловлен весь этот геморой, что пришлось испытывать в вебмани и киви в последние полгода, когда госпожа наебулина принуждала платежные системы к стандартизации.

То есть для того чтобы спалиться, надо каким то образом светануть свой кошель фискалам, но тут тема, что например в вебмани, могут запросить только данные по WMP, работающему в российском правовом поле, тогда как WMR или WMZ находятся для налоговиков в слепой зоне.

МышМыш следит за тобой анонимус

Но при этом, что удивительно, никто не параноит на тему того, чем действительно стоит озаботиться – что теперь все переводы по номеру карты или по телефону, идут через систему быстрых платежей ЦБ и априори видны фискалам, без смс и регистрации.

Спасибо новому премьеру, продавливающему теперь все полюционные сны налоговиков.

То есть, чтобы увидеть переводы на конкретную карту налоговикам теперь не надо запрашивать что то у банка эмитента, а вполне достаточно вась-вась с вотчиной госпожи наебулиной.

Так что стоит либо обкешиваться напрямую, либо использовать для переводов реквизиты банков, дабы не светиться лишний раз, т.к гаечки, в рамках безденежья, полагаю будут подкручивать все сильнее.

Чтоб этим блядям налоги поперек горла встали

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