Не прячьте ваши денежки

Повстречал тут в нескольких чатах очередную бояку, что налоговая с апреля следит за переводами в платежных системах.
Как примерно и в прошлогодней истерии с НДС на платежи по картам, тут ОБС по принципу слышал звон: налоговики теперь могут запрашивать у платежных систем (вебмани, киви, яд, нужное подчеркнуть) данные по транзакциям конкретного счета, также как и ранее у банков.
Собственно этим и обусловлен весь этот геморой, что пришлось испытывать в вебмани и киви в последние полгода, когда госпожа наебулина принуждала платежные системы к стандартизации.
То есть для того чтобы спалиться, надо каким то образом светануть свой кошель фискалам, но тут тема, что например в вебмани, могут запросить только данные по WMP, работающему в российском правовом поле, тогда как WMR или WMZ находятся для налоговиков в слепой зоне.
Но при этом, что удивительно, никто не параноит на тему того, чем действительно стоит озаботиться – что теперь все переводы по номеру карты или по телефону, идут через систему быстрых платежей ЦБ и априори видны фискалам, без смс и регистрации.
Спасибо новому премьеру, продавливающему теперь все полюционные сны налоговиков.
То есть, чтобы увидеть переводы на конкретную карту налоговикам теперь не надо запрашивать что то у банка эмитента, а вполне достаточно вась-вась с вотчиной госпожи наебулиной.
Так что стоит либо обкешиваться напрямую, либо использовать для переводов реквизиты банков, дабы не светиться лишний раз, т.к гаечки, в рамках безденежья, полагаю будут подкручивать все сильнее.
Чтоб этим блядям налоги поперек горла встали
5 Комментариев
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Дмитрий Каруев aka dmkaruev сказал:
Значит уходим в крипту.
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seoonly.ru сказал:
да ппц, крутят гайки везде((
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Курский бомж сказал:
УСН налог 6% всего, заплатил и спишь спокойно.
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anchous Reply:
April 20th, 2020 at 12:08 pm
о да, расскажи мне про спокойный сон уснщика, кек ) меня как раз в 19 году где то на 70 штук выставили единовременно, т.к налоговики вместо того чтобы оперативно перезачесть оплату на другой КБК, в течении месяца как обязаны по закону, дрочили на три моих заявления почти год, за которые успели выставить мне счет на ~35к, причем в такой последовательности: прислали письмо о доначислении, который я не оплатил тут же; списали через несколько дней эту сумму со счета; а потом, как бабки появились на счету снова, заблокировали такую же сумму. а если бы оплатил недоимку своевременно, как законопослушный гражданин, то кассовый разрыв стал бы вообще за сотку.
причем блокировка автоматом не снимается, и я ждал-ждал-ждал-ждал, а когда пришел в налоговую, говорят, а ну да у нас пени автоматом не крепится к счету, надо руками проводку делать, вот напишите заяву в течении 2-3 недель зачтем.
так что вместо того чтобы “спать спокойно” я к этим мудакам ходил как на работу )) зато у меня теперь переплата в 35к, которую я хуй выведу и могу списывать разве тока на налоги.
вообще УСНодрочерство достойно отдельного поста, но так, кратенько: к 6% ты занесешь еще 1% сверх 300к (а в мало маржиналке, это может быть до половины дохода) + ~40к страховых + какое то бабло за отчетность, я плачу 10-15к раз в год, в зависимости от числа проводок; для работы с физлами (коих у меня к примеру большинство) нужен кассовый аппарат, что выставляет тебя на дополнительные 2-3к в месяц + хуй ты на усн выведешь оплаты с партнерок, тем более зарубежных. точнее вывести то ты возможно можешь, но будешь гадать кто тебя первым выебет: банк или налоговики на камералке
проблему с физлами можно порешать как самозанятый, но тогда надо закрывать ИП и не факт, что юрики клиенты согласятся работать через него. ну на счет выплат, ты их вроде получить на самозанятого можешь, но до 200к в месяц и не факт, что тебя потом не выебут по этому поводу, ибо как у нас принято, никто толком не понимает что и как работает
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anchous Reply:
April 20th, 2020 at 11:07 am
ого, выживший свидетель крипты? вся прелесть крипты заканчивается там же, где и у платежных систем – в точке сопряжения с реальными бабками
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