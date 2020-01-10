Приватность от Apple в условиях демократии

Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Одевай детей, выбрасывай iPhone!

Позавчера, на британском Телеграфе, вышла интересная статья, в которой повествуется о выступлении главы яблочного департамента конфидециальности Apple, Jane Horvath на тех.конфе Consumer Electronics Show, проходившей в Лас Вегасе.

Сия тетя, на голубом глазу, прорезала в трефу, что Apple сканирует пользовательские фотге, в поисках детской порнографии. И поскольку является законопослушной и демократической конторой, то аккаунты негодяйских негодяев, у которых такие изображения находятся, блокируются и, судя по всему, инфа уходит копам.

Сканирование осуществляется на базе технологии PhotoDNA – этакий сигнатурный анализ, прогоняющей фотографии по базе в хэшами ранее распознаных фотографий. То есть ранее некоторое количество индусов сидело зырило фотки с цп, надрачивая набивая базу хэшами.

Этой же технологией пользуются также Фейсбук, Твитер, Гугл. Подозреваю, что вероятность ложного срабатывания достаточно высока, поскольку ФБ очень любит банить акки, как за фотки собственных младенчиков сюсюпусечных родаков без тормазов, так и за различные предметы искусств, вроде картин или статуй.

Уже даже не говоря о так называемых tiny моделях (когда совершеннолетняя ебабельная тетя выглядит как лоли), за которых под баны РКН влетал порнохаб, редтуб и другие вполне себе “белые” адалт тубы, которые чтут и бдят legally 18.

Причем изначально речь шла про фотки вгружаемые на iCLoud, что происходит, например, при бэкапе мобильного устройства, но вчера это упоминание вынесли в ремарку, поскольку ни Horvath не говорила об этом, ни в ToS Apple про это не говорится. Яблочники отмазываются, что не могут раскрывать такие тайны потенциальным совратителям, дескать пущай боятся. Так что до конца не ясно, что там происходит с потенциальным педофилом, то ли ему блокают только iCloud, то ли оставляют на руках кирпич, до приезда ближайшего наряда.

Но вот что интересно, если Apple шарайобится по твоим фоткам, то какова вероятность, что он там отсматривает не только детскую порнушку, но и разные другие фотки, например предполагаемых стратегических объектов, людей в форме, рожи гос.чинуш (поскольку некоторые клованы любят таскать огрызок на заседания правительства), да даже карты с доками для идентификации пользователей – у АНБ дата центр довольно большой, дисков хватит для разнообразных массивов информации.

Это кстати очень хорошо пересекается со случаем, который также упоминается в статье, когда Apple типо отказал ФБР в разлоке телефона преступника и у них шли судебные тяжбы. Ровно до того момента как внезапно, словно черт из табакерки, не появилась какая то неизвестная израильская контора, которая все быстренько разлочила, расшифровала и растворилась в воздухе. После чего ФБР отозвали все претензии, а Apple продолжил трубить про то как они стоят на страже пользовательской конфиденциальности. Я, помнится, тогда знатно наловил лулзов с макодрочеров, схававших и трубивших про эту клюкву.

Кароч в охуительное время живем, где демократические ценности становятся все более ценными, нежели личная жизнь гражданина. И ради этих ценностей скоро уже будут в жопу с фонариком лазить, чтобы убедиться что ты, сука, умышленно или невольно, не попираешь эти ценности сидючи у себя в сортире.

Так что лет через 10-15, глядишь, прилетаешь такой в Испанию, а тебя там в наручники, т.к холодильник слил инфу о том, что ты держишь в нем корвалол (запрещенный во многих странах как барбитурат).

Псто на оригинальном языке носителя

13 Комментариев

Евгений Молдовану сказал:

Проблема намного шире. Все устройства собирают информацию о всех твоих действиях – от ввода пароля заканчивая запускаемыми программами на компе.

Только позавчера пытался отключить телеметрию в Windows 8.1

Так фигушки – она опять с обновлениями появляется.

И да – это не только изобретение США и проклятых пиндосов. Предустановка русского софта делается ровно с той же целью. [Reply] seoonly.ru сказал:

ай да яблоко [Reply] DimaX сказал:

Ты так говоришь обо всем этом, как будто изначально не предполагал, что все так будет))) Через 10-20 лет вообще не будет такого понятия, как “приватность”, если говорить со стороны государства, уже сейчас можно трекать 95% граждан с высокой точностью, через 10-20 лет точность трекинга жизни, слов, вообще всего, кроме мыслей, будет в районе 99.95%, а число людей – ровно 100.00% Жить станет охуенно интересно)) [Reply] DimaX сказал:

Ну тут печалька, да, эти самые “двойные стандарты” из западных стран та еще смешная херня. [Reply] DimaX сказал:

Reply не работает чето, хз. И это, сделай плиз уже уведомления на мыло о комментах на комменты, из закладок проверять как-то не особо удобно) [Reply] DimaX сказал:

А нихрена) Репли в лисе последней не тыкается, галки про подписку нет) Все так же из закладки зашел, потому и спустя столько дней, ибо забыл) [Reply] Андрей сказал:

Как обычно почитал комментарии , доСтавило … ) ну ЯБЛОКО теряет свое лицо с каждым годом все больше . всем джэйлбрейк посоны)) [Reply] Елена Калинина сказал:

Это, к сожалению – обратная сторона нашего комфорта! Теперь мы получим требуемое быстрее, но в ущерб личной информации!(( [Reply]

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