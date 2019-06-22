Писал уже вроде как то, что предоставлял IPv6 прокси одному из лидеров инстаграмовских сервисов: начинали с полудохлого сервачка, выделенного гигабита и 30к прокси, с которых масштабировались в два ксеона на 100+Gb RAM и 16 ядер, каналы общей емкостью 4 гигабита с утилизацией от 70 до 110% и порядка 150к прокси.

Все нормально шуршало почти год, с периодическими косяками со стороны сервиса, т.к они лазили по дешманским европейским хостерам, которые предлагали дедики с гигабитным каналом за 250-300 евро, а потом где то включался шейпер на уровне 200-300 мегабит и мне начинали ебать мозг на тему того, что у нас ничего не работает.

В середине этой недели клиенты забили тревогу, т.к инста с их слов забанила прокси. При этом графики на уровне утилизации в 2.5 гигабита говорили об обратном.

Решили заменить прокси, т.ч сгенирили новые айпишники, но проблема не исчезла. Собственно оказалось, что проблема заключалась в том, что инста ограничила подписки с прокси, т.е парсинг нормально, а вот подписки нефига.

Причем, что интересно, я со своего instagram акка (и еще нескольких других, которыми пытался арбитражить в 15 году) подписывался вообще без проблем, а с их акков хорошо если проходила каждая 5-10 подписка. Чаще всего нажатие кнопки “подписаться” заканчивалось ничем. Причем с других ип4 или некоторых сторонних ип6 их аккаунты подписывались более менее нормально, с мобилок заходило где то 2/3.

Их аккаунту где то пара месяцев, мой основной с 2011 года и другие с 13-14, т.к брал уже готовые. Так что старому акку совершенно похер на качество прокси – из под них полюбас все действия работают. Понятно, что это старая прописная истина, собственно потому и брал в 15 году лежалые акки; но всегда интересно увидеть лишнее тому подтверждение.

Еще более интересно оказалось, когда стали разбираться что к чему: оказалось, что клиенты накосячили, миксанув прокси для задач парсинга и мф-мл, что вероятно и вызвало бан сеток.

Нахера, правда, было, при количестве 30-35к инстакков и 150к проксей, использовать одни и те же прокси, мне блядь не ведомо.

Но имеем что имеем.

Причем они использовали шесть /32 сегментов – это, на минуточку, шесть октилионов потенциальных IPv6 или 6 триллиардов квадрилионов. То есть говоря простым русским йазыгом – овердохуя.

Запросили у ДЦ другие /32 сегменты и тут выяснилось прекрасное – инста косанула не просто /32 сегменты, а по всей LIRовской сети /29. Как минимум, а может и выше. Причем использовали два различных октета и в обоих одна и та же картина.

Так что резюмируя вышесказанное:

авторитетность акка тащит будь здоров,- старому акку похер на сомнительность прокси;

инста начала ограничивать действия на убер операторских уровнях, от /29. по крайней мере сильно надеюсь что это так, а не по AS номеру оператора, ибо тогда это будет вообще геноцид.

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