В процессе консультации узнал прям о чудесном способе монетизации PBN – мама не горюй.

Кароч некий украинский журнашлюх держит сетку из 200+ дропов за Cloudflare, берет $150 за публикацию статьи в его сетке. Но это так, на семки.

Основный цимус, как я понял, чувачило рубит с того, что сочиняет различную хуйню про людишек с баблом (причем как пишут, вначале это были его же клиенты, пытавшиеся соскочить с евойного пяра), после чего публикует на 10-15 сайтах в сети и ждет. Когда статьи вылезают в топ, к нему приходят люди из пяр-агентств с просьбой удалить порочащую статью, на что хитрован предлагает купить дроп за 600+ бакинских. Учитывая, что публикация на дюжине с плюсом сайтов, то сумма за продажу доменов ломится под 10 килобаксов.

Собственно и обратились как раз терпилы, у которых возникли сомнения на счет того, что упырь не опубликует статью снова на других сайтах.

Сам вымогатель, при этом, считает, что все заебок и он не занимается шантажом, а типо продает домены. Причем в перписке он откровенно ссыт людям на голову, упоминая, что он сидит в неньке и ему типо ничего не будет, т.к доит он в основном российскую публику. Судя по публикациям оживился он аккурат после майдана, который видимо все спишет.

Странно, что за червонец на него не натравили какую нить отморозь, которая бомбит народ и за гораздо меньшие башли. Но, судя по всему, биз у чувака заходит нормально и он не особо страшится, т.к все дропы у него регнуты на реальные данные не закрытые в хуизах.

Вот это я понимаю монетизация PBN, а не эта ваша торговля ссылочками на мирке или сапе.

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