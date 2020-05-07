QIWI продолжает закручивать гайки

Побугуртил вроде вчера в своем тележном блоге, но чота седня пригорян не утих, т.ч решил тиснуть бомбалейло отдельной строкой.
Вчера в процессе обыкновенного обнала с QIWI на стандартном маршруте на мегафоновскую карту, внезапно обнаружил, что киви просит за пополнение номера на червонец, аж целых 400р комиссии.
Будучи слегка фраппированным, поскольку вывод всегда был без комиссии, обратился с резонным вопросом авытамнеохуели в поддержку киви, где получил отличный ответ, что с 1 мая изменились комиссии: до 5к без комиссии, до 15к – 3% и свыше 5%.
Причем, в отличии от вебмани, лимиты они вешают не на конкретный мобильный номер, т.ч у мегафона можно докупить виртуальных номеров за 60р в месяц и выводить на них также по 15к с вебмани; а именно на кошелек в направлении конкретного оператора, причем так, что любая оплата, что с карты, что из кошелька – идет в зачет лимитов. Поэтому маршрут Киви -> Мегафон -> Налик (или сторонняя карта) выходит в таком варианте в ~8%, что уже овердохуя. Так что киви планомерно подводит либо к использованию собственной карты, либо палиться перед мытарями напропалую.
Учитывая, что часть карт приросла в мае-апреле комиссиями за транзакцию, которые я внезапно обнаружил в мегафоновских выписках и увидел в бомбалейло на VC (что имхо происзошло из-за абонентки за быстрые платежи, которые стал взимать ЦБ с начала года), то погреть лапки на нищебродских деньгах пытаются все кому не лень.
Так что, видимо, придется пуляться по банковским реквизитам, где комиссия составляет порядка 2%, но палится перед налоговиками, которые внезапно могут поинтересоваться откуда бабосики.
20 Комментариев
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NewsMan сказал:
Киви шляпа, я по этому на МТС перешел 1,8% максимум комиссия на вывод, а пополнить телефон умеет каждый ))
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seoonly.ru сказал:
зажимают нашего брата…
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anchous Reply:
May 7th, 2020 at 5:45 pm
главное чтоб спамить по комментам не запретили!
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Mik Foxi сказал:
Ужас, как вы там живете, в РБ налоги платить дешевле выходит ))
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anchous Reply:
May 7th, 2020 at 5:59 pm
в рфии тоже налоги можно и нужно платить, но не все можно через них провести, да еще и в основном трахают тех кто их платит, т.к это проще фискалам )) все никак не допишу псто о призрачной выгоде легализации
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Mik Foxi сказал:
В РБ такую мелочь никто не трогает, работаешь, себя кормишь и норм. Бухучет и прочие бумажки не сложные.
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anchous Reply:
May 7th, 2020 at 6:30 pm
бухучет денег стоит + если работать с физиками, надо кассу заводить, что дает еще лишних трат на 5-10к в месяц.
если как самозанятый работать, то там лимит в 200к оборотки, что тоже бессмысленно, если тока часть светануть-отбелить, но для меня смысла нет, т.к у меня и так белый приход через юрло.
ну и основная тема, что например прокси в рфии в серой зоне, т.е для нормальной работы по ним, надо регаться в каком то левом реестре, где будут мозг сношать на тему черных списков (с которыми прокси неработоспособны в принципе), да еще и дотрахаться могут на счет телеком лицухи.
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Саня сказал:
Что значит палиться? Qiwi теперь требует идентификацию обязательную, иначе кроме как за телефон, интернет и ЖКХ никуда не потратишь. И по новому закону сообщают в налоговую что был открыт кошель.
Зачем целая десятка на баланс? Это из-за Мегафон карты, там же общий баланс с телефоном? Хотя по мне затея дурацкая. А что за виртуальные номера по 60руб?
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anchous Reply:
May 7th, 2020 at 6:39 pm
у основного статуса KYC без личной явки, пиши что хошь, главное чтобы реальные данные были.
у минимального вообще ничего не надо кроме номера, как раз через телефон все и выводилось в обычные теньги.
думал было, что пофиксили только для минимальных статусов, но нет, даже проф.статус по таким тарифам работает.
и да, сообщают они о персонифицированных счетах, минималки также в слепой зоне остались. но это не делает транзакции по счетам прозрачными, т.е затребовать по какой нить камералке могут, но это надо постараться. а вот когда ты переводишь по номеру карты или телефону – они как раз эту транзакцию видят, даже минуя банк эмитент.
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seo-today.ru сказал:
Кивя давно славился тем что микрил и давал партнерам микрить с комиссиями. Все радосто выжимали с автоматов максимальный процент с тех направлений где начинались платежи. Это вообще все так динамично было.. Месяц позакидывал на Тинькова, проморгал, а ты уже с комиссией платиш.. Киви !
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anchous Reply:
May 7th, 2020 at 8:30 pm
микрить это в смысле криптоарбитража что ле? а то я тока в ключе старкрафта знаю, но там киви не причем
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Darvin сказал:
Ну а если много раз по 5к переводить? Не прокатит?
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anchous Reply:
May 8th, 2020 at 12:32 am
нет, там лимиты на оператора, а не на номер, как у вебмани (хотя они в такой нервной атмосфере, возможно тоже пофиксят); т.е переведя на мегафон1 сумму в 5к, на мегафон2 перевод будет считаться от лимита > 5к
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foust сказал:
Почему ЯД’ом не пользуешься? Или как вариант картой на левые данные?
По поводу сообщения в налоговую о счетах в киви и яд’е это актуально только для рф, или для рб тоже?
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anchous Reply:
May 8th, 2020 at 8:45 pm
потому что ЯД это сберовская контора и если они сливали данные налево когда были под яндексом, то уж под сбером это даже не обсуждается.
это примерно также как выводить бабки на карточку сбербанка.
я как то недавно пытался получить выплату на яд, дык там даже просто для того чтобы раскрыть пришедший перевод потребовали сразу идентифицироваться, т.ч пусть раком идут.
ну а карту на дропа – у меня слишком большие суммы заходят от клиентов, чтобы ими рисковать, т.к банк может в любой момент локнуть транзакцию и пригласить в гости на познакомиться поближе.
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foust сказал:
Что-то ты меня с яндексом подрастроил, как раз у них решил закрепиться, так как вебмани перестали подходить. Давно бы перешел на paypal, но с беларусью он не полностью работает.
Тебе как вариант можно попробовать доверенных дропов, видел услугу на мигалках вроде, за 1к$ в год выделяют карту сбера или тинькова, мобильный телефон с банкингом и симку, картой можешь пользоваться как своей, при локе дропа отправляют в банк для разблокировки.
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anchous Reply:
May 9th, 2020 at 12:35 am
а тебе то чего бояться из РБ? сомневаюсь что сбер будет сливать белорусским фискалам, пока батька не решит ссср реанимировать )
тут история, что тинь на локах кормится – блок по 115фз и 25% комиссии за вывод, да и банки секут номиналов, как раз на моменте нормального поступления
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foust сказал:
Хз, уже привычка всего опасаться, живя в Беларуси:)
Ну на столько глубоко не вдавался, попробуй сперва проконсультироваться продавцами, там достаточно много с долгой регой, большим залогом и хорошими отзывами. Ну или как вариант, можешь попробовать системы вроде скрилла, тут жаловались, что он локает, но только при переводе денег от подозрительных лиц. Если знаешь, от кого получаешь, все должно быть ок.
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anchous Reply:
May 9th, 2020 at 1:43 pm
ну да, мне скрилл как то двульник морознул http://www.anchous.info/skrill-happend так что я их если только на небольшие суммы использую, тем более что они карты отзывают на снг, т.ч вывод тока если банковский остается, мало чем отличающийся от такого же у киви, тока у киви это мгновенно и под 1.8% внутри периметра, а у скрилла рандомно от 3 до 6% в зависимости от суммы, в течении 5 бизнес дней с зарубежного счета
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anchous Reply:
May 7th, 2020 at 5:43 pm
в киви можно основной статус на дядю васю завести, а в мтс на это надо денег нормально потратить. и, кстати, когда я искал варианты вывода, у мтс-шмейлайна транзакция баблишка с номера на карточный счет стоила в районе 3-4%, т.ч видимо снизили тариф в связи с мегафоном у которого номер = счет.
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