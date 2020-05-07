QIWI продолжает закручивать гайки

Побугуртил вроде вчера в своем тележном блоге, но чота седня пригорян не утих, т.ч решил тиснуть бомбалейло отдельной строкой.

Вчера в процессе обыкновенного обнала с QIWI на стандартном маршруте на мегафоновскую карту, внезапно обнаружил, что киви просит за пополнение номера на червонец, аж целых 400р комиссии.

Будучи слегка фраппированным, поскольку вывод всегда был без комиссии, обратился с резонным вопросом авытамнеохуели в поддержку киви, где получил отличный ответ, что с 1 мая изменились комиссии: до 5к без комиссии, до 15к – 3% и свыше 5%.

Причем, в отличии от вебмани, лимиты они вешают не на конкретный мобильный номер, т.ч у мегафона можно докупить виртуальных номеров за 60р в месяц и выводить на них также по 15к с вебмани; а именно на кошелек в направлении конкретного оператора, причем так, что любая оплата, что с карты, что из кошелька – идет в зачет лимитов. Поэтому маршрут Киви -> Мегафон -> Налик (или сторонняя карта) выходит в таком варианте в ~8%, что уже овердохуя. Так что киви планомерно подводит либо к использованию собственной карты, либо палиться перед мытарями напропалую.

Учитывая, что часть карт приросла в мае-апреле комиссиями за транзакцию, которые я внезапно обнаружил в мегафоновских выписках и увидел в бомбалейло на VC (что имхо происзошло из-за абонентки за быстрые платежи, которые стал взимать ЦБ с начала года), то погреть лапки на нищебродских деньгах пытаются все кому не лень.

Так что, видимо, придется пуляться по банковским реквизитам, где комиссия составляет порядка 2%, но палится перед налоговиками, которые внезапно могут поинтересоваться откуда бабосики.

20 Комментариев

NewsMan сказал:

Киви шляпа, я по этому на МТС перешел 1,8% максимум комиссия на вывод, а пополнить телефон умеет каждый )) [Reply] seoonly.ru сказал:

зажимают нашего брата… [Reply] Mik Foxi сказал:

Ужас, как вы там живете, в РБ налоги платить дешевле выходит )) [Reply] Mik Foxi сказал:

В РБ такую мелочь никто не трогает, работаешь, себя кормишь и норм. Бухучет и прочие бумажки не сложные. [Reply] Саня сказал:

Что значит палиться? Qiwi теперь требует идентификацию обязательную, иначе кроме как за телефон, интернет и ЖКХ никуда не потратишь. И по новому закону сообщают в налоговую что был открыт кошель. Зачем целая десятка на баланс? Это из-за Мегафон карты, там же общий баланс с телефоном? Хотя по мне затея дурацкая. А что за виртуальные номера по 60руб? [Reply] seo-today.ru сказал:

Кивя давно славился тем что микрил и давал партнерам микрить с комиссиями. Все радосто выжимали с автоматов максимальный процент с тех направлений где начинались платежи. Это вообще все так динамично было.. Месяц позакидывал на Тинькова, проморгал, а ты уже с комиссией платиш.. Киви ! [Reply] Darvin сказал:

Ну а если много раз по 5к переводить? Не прокатит? [Reply] foust сказал:

Почему ЯД’ом не пользуешься? Или как вариант картой на левые данные? По поводу сообщения в налоговую о счетах в киви и яд’е это актуально только для рф, или для рб тоже? [Reply] foust сказал:

Что-то ты меня с яндексом подрастроил, как раз у них решил закрепиться, так как вебмани перестали подходить. Давно бы перешел на paypal, но с беларусью он не полностью работает. Тебе как вариант можно попробовать доверенных дропов, видел услугу на мигалках вроде, за 1к$ в год выделяют карту сбера или тинькова, мобильный телефон с банкингом и симку, картой можешь пользоваться как своей, при локе дропа отправляют в банк для разблокировки. [Reply] foust сказал:

Хз, уже привычка всего опасаться, живя в Беларуси:) Ну на столько глубоко не вдавался, попробуй сперва проконсультироваться продавцами, там достаточно много с долгой регой, большим залогом и хорошими отзывами. Ну или как вариант, можешь попробовать системы вроде скрилла, тут жаловались, что он локает, но только при переводе денег от подозрительных лиц. Если знаешь, от кого получаешь, все должно быть ок. [Reply]

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