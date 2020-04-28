Воронка продаж на ОБС

Вычитал тут в одном канале интересный кейс, как чел поднял полмульта на респираторах за две недели.

Как обычно, пока я мучился терзаниями, кто то зарабатывал. Правда история выглядит несколько стремновато и чреватой накуканиванием, но арбитражный подход интересен.

Основной смысл, что чел забил хуй на эти все ваши энторнеты и лендосы и пошел на землю, т.е напрямую к консьержкам. Якобы берет FFP3 по ~500р оптом от 100 штук и далее распространяет по партнерской сети: бабка получает 100р за продажу, а от он 500 до косаря прибыли с позиции – по нищеебным домам стоит косарь, по бизнес елитке до полтарахи.

И тип какие то бабуськи толкают десятками штук в сутки. Причем банчит по Москве.

Тема конечно интересная, если бы не несколько но – респы в тырнете валяются по 400-500р бери-не хочу за розницу, единственное что за ними надо переться самому (если это не озон) и, конечно, купить у консьержки сильно проще, но рублей за 700 максимум, дороже я бы сам начал бугуртить. К тому же, консьержка – лучший друг мента, т.ч тут возникает дилемма буриданова осла, что перевесит в бабке: тяга к наживе или хорошие отношения с ментами.

И, в последнем случае, вас ждет увлекательное общение с суровыми людьми в сером, особенно учитывая, что спекулей сейчас обещано поебывать, т.ч не факт что не придется, как минимум в лучшем случае, делиться.

И это, даже не вникая в коды оквэд, за работу без которых накинут червонец штрафа, причем могут даже за каждый выявленный факт. Добавить канешн можно, но надо подаваться в ту же налоговую где регался, да еще и ждать обновления в ЕГРИП до пяти дней.

Тут канешн, в теории, можно вытащить самозанятым статусом, но умный ментон с хорошей сетью бабок осведомительниц, вполне может прикинуть хуй к носу и поинтересоваться, как так получается, что продажи только по имеющимся каналам превысили 200к?

Чел правда пишет, что к нему менты приходили пару раз, но сертификаты продукции вытащили. Хотя менты могли поинтересоваться наличием кассового аппарата и всякой прочей нужной требухой для торговли б2с.

Так что в кейсе канешн больше вопросов, чем ответов, но нестандартный ход мысли, отличный от БМовского (запилить говнолендос, заебать в фб всех рекламой, профит!) интересен. Как и любые новые каналы для арбитража, максимальный профит дают нестандартные решения.

В теории, можно подписать какой нить агентский договор с магазом, не желающим морочиться доставкой, или какие то вариации на тему, но это уже воспаленные фантазмы на тему.

Самому таким заниматься ломы, тем более что имхо такая схема не совсем этична, т.к брать оптом по 25-50 и продавать по 250-300р – это норм, а брать по розничной цене и загонять втридорога на земле, имхо, уже харам. Но это мои персональные задвигоны, про которые, кстати, опубликую чуть попозже, как раз в контексте выгула белых польт в теме черно-серых методов интернет маркетинга.

Но может скормлю тему жене, она от таких аферистских вариков заводится с полуооборота. Тем более если вдруг чо, то небольшая разлука, как пишут, положительно влияет на семейные отношения ))

К тому же видел в тырнете, что люди уже печатают защитные экраны, как на заказ, так и на благотворительной основе. Так что масштабировать есть куда и как.

3 Комментариев

seoonly сказал:

стремно все это [Reply] NewsMan сказал:

Иной раз человек готов платить больше, не нашел где дешевле, доставка и тд. ничего плохого в этом не вижу! [Reply] Василий сказал:

Интересная история, спасибо! [Reply]

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